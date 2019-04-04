Средняя максимальная ставка вкладов упала до уровня начала февраляВедомости 06:01

За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ. Ниже этого значения показатель находился в начале февраля.

Средняя максимальная ставка вкладов упала до уровня начала февраля

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