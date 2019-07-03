Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков опустилась ниже 7,3%Ведомости вчера в 10:03
За третью декаду июня средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов населения снизилась на 0,09 процентного пункта (п. п.) до 7,27% годовых, выяснил департамент обеспечения банковского надзора ЦБ. Информация об этом размещена на сайте регулятора.
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Максимальная рублёвая ставка по вкладам в III декаде июня потеряла 0,09 п.п
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