Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков опустилась ниже 7,3%Ведомости 10:03
За третью декаду июня средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов населения снизилась на 0,09 процентного пункта (п. п.) до 7,27% годовых, выяснил департамент обеспечения банковского надзора ЦБ. Информация об этом размещена на сайте регулятора.
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