Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов снизилась впервые за полгодаВедомости 10:12
За первую декаду февраля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов населения снизилась на 0,053 процентного пункта (п. п.) до 7,495% годовых, следует из сообщения на сайте ЦБ.
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Автоматически обработаны 7232 источника, обновлено в 17:54, Ашберн
Космос
NASA признало потерю марсохода Opportunity
Обновлено в 17:40
Политика
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России
Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 14:46
Культура
Александр Друзь ответил на обвинения в подкупе
Илья Бер опубликовал на своей странице в «Живом журнале» официальное обращение в комиссию по этике и к правлению МАК, в котором обвинил Александра Друзя в попытке подкупа.
Обновлено в 05:41
Авто
Mini выпустит самый мощный хэтчбек John Cooper Works GP 2020
Британская компания намерена со следующего года наладить выпуск «заряженного» хэтчбека Mini John Cooper Works GP нового поколения, который станет самой мощной моделью в истории марки.
Обновлено в 07:19
Интернет
«ВКонтакте» подаст в суд на сервис по поиску людей по фотографиям
Команда «ВКонтакте» стала инициатором разбирательства в отношении нового онлайн-сервиса для поиска людей по фотоснимкам SearchFace из-за нарушения правил социальной сети.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Украинскую журналистку выгнали из студии в прямом эфире «России 1»
Сергей Михеев на телеканале «Россия 1» потребовал от участницы, украинской журналистки Янины Соколовской покинуть студию.
Обновлено в 11:34
Общество
Илон Маск по-русски восхитился перевернутыми «Жигулями»
Пост разместил российский телеканал НТВ утром в среду, 12 февраля.
Обновлено в 03:51
Политика
Епископ УПЦ Гедеон задержан в аэропорту Борисполь
Наместник Десятинного монастыря Киева епископ Гедеон (Харон) задержан в аэропорту Борисполь, сообщил он на своей странице в Facebook.
Обновлено в 16:59
Авто
Раскрыты характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России
Обновленный пикап Mitsubishi L200 пятого поколения, производство которого началось в Таиланде в конце 2018 года, в марте приедет в Россию.
Обновлено в 12:20
Авто
Range Rover Sport HST получил гибридную версию
Производители выпустили гибридную версию внедорожника Range Rover Sport HST.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В телецентре «Останкино» произошел пожар
Обновлено в 12:05
Технологии
«Умная» кровать Ford LKB Hero проследит за соблюдением границ
Новая кровать LKB Hero самостоятельно отслеживает соблюдение границ и перемещает «нарушителей» на свои половины кровати.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В результате теракта в Иране погибли 20 военных
По меньшей мере 20 военнослужащих Корпуса Стражей Исламской революции погибли при взрыве на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, сообщает в среду агентство ИРНА.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Ингушетии горит строительный магазин
Магазин строительных материалов горит в Малгобекском районе Ингушетии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 16:38
Авто
Skoda анонсировала первый электрокар
Компания Skoda представит концепт своего первого электрического кроссовера на автосалоне в Женеве, который стартует в марте.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 официально представят 20 февраля
Компания Xiaomi объявила о том, что 20 февраля в Китае состоится презентация Xiaomi Mi 9. Таким образом новый флагман китайского производителя будет представлен в один день с серией Samsung Galaxy S10.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двоими сыновьями из Кургана, где им делали операцию в центре им. Илизарова.
Обновлено в 15:34
Политика
МИД Молдавии просит правительство отозвать посла в России
Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии попросило правительство республики отозвать Андрея Негуцу с должности посла в России.
Обновлено в 14:01
Авто
Кабриолет Lada Niva продали за 5 300 долларов
Внедорожник, накатавший за 30 лет всего 75 000 километров, ушел с молотка за 5 300 долларов.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах
Перед Новым годом Путин рассказал, что в ходе встречи с Лукашенко в Москве договорился с ним в будущем поиграть в хоккей и покататься на лыжах.
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Забавный баг в iOS перезагружает рабочий стол устройства
Пользователь Twitter под псевдонимом @JosieNatorie обнаружил интересный баг в мобильной «яблочной» операционной системе, который приводит к респрингу (перезагрузке рабочего стола iOS) устройства.
Обновлено в 09:10
Транспорт
Минтранс РФ предложил увеличить штраф за остановку на автомагистралях
Министерство транспорта России предложило ужесточить наказание за остановку в неположенном месте на автомагистралях.
Обновлено в 02:55
Авто
Россияне смогут зарабатывать на продаже данных своего авто
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
В Би-би-си рассказали о постановочных съемках после «химатаки» в Сирии
Продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными.
Обновлено в 16:04
Футбол
«Реал» при помощи VAR обыграл «Аякс» в Лиге чемпионов
На 38-й минуте защитник "Аякса" Николас Тальяфико головой отправил мяч в ворота, однако словенский судья Дамир Скомина прибег к помощи Системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая впервые была применена в Лиге чемпионов.
Обновлено в 16:57
Авто
Кроссоверообразный хэтчбек Renault Kwid стал электрокаром
Концерн Renault активными темпами приближает момент вывода на рынок обновленной версии кроссоверообразного хэтчбека Kwid.
Обновлено вчера в 23:41
Кино
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
В YouTube на официальном канале Walt Disney Animation Studios опубликован тизер-трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2» Криса Бака и Дженнифер Ли.
Обновлено в 09:41
Общество
В Калининграде отменили концерт Элджея
Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием отменить концерт Элджея в Калининграде, которую подписали более 470 человек.
Обновлено в 12:44
Экономика
Сбербанк намерен зарегистрировать товарный знак «СберКуся»
Сбербанк подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "СберКуся". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 11:26