Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраляВедомости 06:01

За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ. Ниже этого значения показатель находился в начале февраля.

Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля

Интернет Южная Корея первой в мире запустила 5G Первой страной в мире, которая запустила 5G в тестовом режиме, была Швеция, однако коммерческая сеть там появится не раньше 2021 года.

Кино Скончался режиссер Георгий Данелия Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.

Единоборства Конор МакГрегор опять объявил о возобновлении карьеры 26 марта ирландец сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

Происшествия Карлоса Гона арестовали в рамках нового дела Адвокат бывшего главы Nissan Карлоса Гона подал в отставку В начале марта Гона отпустили под залог в ¥ 1 млрд ($8,93 млн).

Политика Эстонский политик предложил обсудить взаимную отмену санкций с Россией Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить взаимную отмену санкций и российских контрмер с главой России Владимиром Путиным.

Политика Путин поручил принять закон по защите капиталовложений Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.

Наука Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.

Экономика Строительство ЦКАД требует новых затрат Строительство участка от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон» стоит 85,4 млрд рублей.

Политика В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».

Происшествия В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.

Политика Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию Вмешательство России было решающим при развороте хода войны в пользу союзника Москвы президента Сирии Башара Асада.

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.

Армия и оружие Пентагон объявил о разработке системы обнаружения гиперзвуковых ракет Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США, что в течение трех лет в Соединенных Штатах будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет.

Экономика Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.

Политика МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов МИД указал, что Япония продолжает пытаться представить в медиа телефонные звонки "дипломатов среднего звена" посольства в Москве как "дипломатические протесты" по поводу различных мероприятий, проводимых на южных Курильских островах.

Армия и оружие В России обнаружили «парапсихологический спецназ» По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.

Футбол Роналду проиграл суд журналистам Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.

Энергетика Армения попросила Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию АЭС Армения просит Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию Армянской АЭС, сообщил начальник управления внешних связей министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян в четверг на 19-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Шоу-бизнес Милана Тюльпанова трогательно почтила память своего отца Милана почтила память папы и отметила, что обязательно расскажет сыну, каким достойным человеком был его дедушка.

Экономика Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".

Экономика Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.

Политика Зеленский назвал способы возвращения Донбасса в состав Украины Юморист, основатель студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что знает, как победить в конфликте в Донбассе в случае избрания главой государства.