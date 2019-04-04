Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраляВедомости 06:01
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ. Ниже этого значения показатель находился в начале февраля.
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