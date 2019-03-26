Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов достигла максимума с мая 2017 годаВедомости 12:50
За вторую декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц увеличилась на 0,045 процентного пункта (п. п.) до 7,72% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ. Она превысила собственное значение во второй декаде мая 2017 г.
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