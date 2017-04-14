Финансы
Средняя максимальная ставка по вкладам подросла до 7,72%Саминвестор 01:11
Во II декаду марта 2019 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших по объёму привлеченных частных вкладов банках составила 7,72% годовых, сообщает Центробанк РФ.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
Политика
Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit
Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10
Экономика
ФАС начала проверку Booking.com из-за жалобы «Опоры России»
ФАС проверяет агрегатор Booking.com на нарушение антимонопольного законодательства.
Обновлено вчера в 19:10
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 может лишиться физических кнопок
Вместо физических кнопок Samsung Galaxy Note 10 может получить сенсорные, а также новейшую технологию чувствительных к сжатию граней, как у HTC или Google.
Обновлено в 00:50
Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в среду
Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения большинства валют emerging markets.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Абызова поместили в камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве
По данным издания, бывшего министра поместили в камеру с еще двумя заключенными, это рецидивист, задержанный за кражу, а также обвиняемый в убийстве.
Обновлено в 04:25
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Политика
В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Футбол
Моуриньо может стать тренером Головина
Основным препятствием к работе в "Монако", за которой выступает россиянин Александр Головин, может стать то, что агент Моуриньо одновременно работает с нынешним главным тренером монегасков Леонарду Жардимом.
Обновлено вчера в 23:47
Энергетика
ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России
Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено вчера в 08:00
Авто
Представлен «заряженный» седан Mercedes-AMG A 35
Седану полагается и фирменная система полного привода 4Matic: по умолчанию крутящий момент передается на переднюю ось, а при необходимости направляет до 50% тяги к задним колесам.
Обновлено в 04:31
Экономика
«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате
Открытие флагманского магазина «Детский мир» на Новом Арбате состоится во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей
Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и «нарушениях партийной дисциплины».
Обновлено в 04:30
Политика
В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо
Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Футбол
Сборная Италии впервые за 57 лет победила с разницей в 6 мячей
Стоит отметить, что победа с разницей в 6 мячей стала для "скуадры адзурры" первой с 1962 года.
Обновлено в 02:19
Экономика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Из-за смертельного ДТП на трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение
Движение на участке дороги, где произошло ДТП, полностью перекрыто в обоих направлениях. Объезд организован через город Бокситогорск.
Обновлено в 04:04
Политика
AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Denizbank может быть продан в первых числах апреля
Глава Denizbank Хакан Эйтс ожидает продажи кредитной организации арабскому Emirates NBD в первых числах апреля, сообщила газета Dunya, которую цитирует Bloomberg.
Обновлено в 02:00
Хоккей
Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне
Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании
В декабре 2018 года в полицию обратилась женщина, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Обновлено вчера в 18:43
Экономика
Медведев заявил о моратории на корректировку налогов на шесть лет
«Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — пояснил Медведев в ходе расширенной коллегии Министерства финансов России.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек
Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.
Обновлено в 02:49
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33