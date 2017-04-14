Финансы

Средняя максимальная ставка по вкладам подросла до 7,72%Саминвестор 01:11

Во II декаду марта 2019 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших по объёму привлеченных частных вкладов банках составила 7,72% годовых, сообщает Центробанк РФ.
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Ставка по рублевым вкладам превысила показатели 2017 года

Телеканал 360°вчера в 22:25

Средняя максимальная ставка вкладов достигла максимума с мая 2017 года

Ведомостивчера в 12:50

Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%

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Средняя максимальная ставка по вкладам достигла двухгодичного максимума

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Максимальная ставка по рублевым вкладам во II декаде марта выросла до 7,72%

ТАССвчера в 11:50

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам возобновила рост

Банки.рувчера в 11:40

Крупнейшие банки резко снизили проценты по вкладам

Profinance.ru25 марта в 14:20
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
Политика

Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit

Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
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Экономика

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ФАС проверяет агрегатор Booking.com на нарушение антимонопольного законодательства.
Обновлено вчера в 19:10
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Смартфон Samsung Galaxy Note 10 может лишиться физических кнопок

Вместо физических кнопок Samsung Galaxy Note 10 может получить сенсорные, а также новейшую технологию чувствительных к сжатию граней, как у HTC или Google.
Обновлено в 00:50
Финансы

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в среду

Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения большинства валют emerging markets.
Обновлено в 03:22
Футбол

«Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером Кириченко

Обновлено в 03:42
Происшествия

Абызова поместили в камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве

По данным издания, бывшего министра поместили в камеру с еще двумя заключенными, это рецидивист, задержанный за кражу, а также обвиняемый в убийстве.
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Обновлено в 03:14
Политика

В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года

В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Футбол

Моуриньо может стать тренером Головина

Основным препятствием к работе в "Монако", за которой выступает россиянин Александр Головин, может стать то, что агент Моуриньо одновременно работает с нынешним главным тренером монегасков Леонарду Жардимом.
Обновлено вчера в 23:47
Энергетика

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России

Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено вчера в 08:00
Авто

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Седану полагается и фирменная система полного привода 4Matic: по умолчанию крутящий момент передается на переднюю ось, а при необходимости направляет до 50% тяги к задним колесам.
Обновлено в 04:31
Экономика

«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате

Открытие флагманского магазина «Детский мир» на Новом Арбате состоится во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Политика

Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК

Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и «нарушениях партийной дисциплины».
Обновлено в 04:30
Политика

В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо

Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Футбол

Сборная Италии впервые за 57 лет победила с разницей в 6 мячей

Стоит отметить, что победа с разницей в 6 мячей стала для "скуадры адзурры" первой с 1962 года.
Обновлено в 02:19
Экономика

Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза

Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Из-за смертельного ДТП на трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, полностью перекрыто в обоих направлениях. Объезд организован через город Бокситогорск.
Обновлено в 04:04
Политика

AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика

Denizbank может быть продан в первых числах апреля

Глава Denizbank Хакан Эйтс ожидает продажи кредитной организации арабскому Emirates NBD в первых числах апреля, сообщила газета Dunya, которую цитирует Bloomberg.
Обновлено в 02:00
Хоккей

Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне

Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
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Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании

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Обновлено вчера в 21:15
Общество

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
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Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Обновлено вчера в 18:43
Экономика

Медведев заявил о моратории на корректировку налогов на шесть лет

«Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — пояснил Медведев в ходе расширенной коллегии Министерства финансов России.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

Матери брошенной в квартире в Москве девочки предъявили обвинение

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Происшествия

Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек

Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Хабаровске осудили допустивших смерть пауэрлифтера экс-росгвардейцев

Обновлено в 03:06
Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
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