Средняя максимальная ставка по вкладам подросла до 7,72%Саминвестор 01:11

Во II декаду марта 2019 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших по объёму привлеченных частных вкладов банках составила 7,72% годовых, сообщает Центробанк РФ.

Средняя максимальная ставка по вкладам подросла до 7,72%

Здоровье Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств в России Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарственных препаратов в России. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

Армия и оружие Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.

Происшествия На салатовой ветке московского метро произошел сбой Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Кино Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Кино Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии Вечером во вторник, 26 марта, в одну из московских больниц в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован 74-летний режиссер Сергей Соловьев.

Шоу-бизнес Пугачева о причине развода: «Он надо мной издевался» В середине апреля Алла Пугачева отметит 70-летие большим концертом в Кремле. Приготовления к празднику начались еще зимой.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия тайно обсудили крушение MH17 Нидерланды, Австралия и Россия провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в Донбассе малазийского Boeing 777 рейса MH17.

Экономика Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Транспорт Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова В Кемерове местные власти полностью отменили скидку на проезд в общественном транспорте, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Общество Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие Американцы решили списать авианосец USS Harry S. Truman Американские военные приняли решение списать атомный авианосец USS Harry S. Truman, содержание которого обходится бюджету США в весьма круглую сумму.

Происшествия СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Наука В Норвегии нашли корабль викингов Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.

Авто Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.

Происшествия 27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.

Происшествия ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Здоровье Из-за инфекционных заболеваний в Китае в феврале умерло 1,5 тыс. человек В общей сложности 1578 человек умерли от инфекционных заболеваний в Китае за февраль 2019 года, сообщают в Национальной комиссии здравоохранения, передает 26 марта агентство Синьхуа.

Здоровье В Екатеринбурге Минздрав отказал в закупке лекарств для больных детей, обрекая их на смерть Минздрав отказал в закупке такого дорогого лекарство объясняя это тем, что семья не зарегистрирована в России – сообщает портал Е1.RU.

Политика Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.

Происшествия Женщина родила двойняшек от разных мужчин после супружеской измены У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов, сообщает издание Daily Mail.

Футбол Сборная Дании отыгралась с 0:3 в матче со Швейцарией Сборные Швейцарии и Дании сыграли вничью в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 3:3.

Общество Голикова нашла в антитабачной концепции Минздрава непроверенные данные Что попросили доработать Минздрав Проект антитабачной концепции Министерства здравоохранения содержит статистические данные, которые невозможно проверить, указано в материалах к замечаниям вице-премьера Татьяны Голиковой к документу.