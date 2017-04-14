Финансы
Средняя максимальная ставка по вкладам подросла до 7,72%Саминвестор 01:11
Во II декаду марта 2019 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших по объёму привлеченных частных вкладов банках составила 7,72% годовых, сообщает Центробанк РФ.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Здоровье
Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств в России
Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарственных препаратов в России. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Кино
Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии
Вечером во вторник, 26 марта, в одну из московских больниц в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован 74-летний режиссер Сергей Соловьев.
Обновлено вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Пугачева о причине развода: «Он надо мной издевался»
В середине апреля Алла Пугачева отметит 70-летие большим концертом в Кремле. Приготовления к празднику начались еще зимой.
Обновлено в 02:33
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия тайно обсудили крушение MH17
Нидерланды, Австралия и Россия провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в Донбассе малазийского Boeing 777 рейса MH17.
Обновлено в 02:57
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Череп человека нашли в подвале театра в Москве
Обновлено в 02:56
Экономика
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Юлия Такшина рассказала об отношениях с Григорием Антипенко
Обновлено вчера в 22:35
Транспорт
Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова
В Кемерове местные власти полностью отменили скидку на проезд в общественном транспорте, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:28
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Американцы решили списать авианосец USS Harry S. Truman
Американские военные приняли решение списать атомный авианосец USS Harry S. Truman, содержание которого обходится бюджету США в весьма круглую сумму.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено вчера в 12:37
Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено 25 марта в 12:24
Авто
Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus
Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл поезд с военными трофеями из Сирии
Поезд с трофеями из Сирии прибыл во Владивосток.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:52
Театры
В Театральной библиотеке пройдет выставка «Театр Мейерхольда»
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову
Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму
В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 01:20
Здоровье
Из-за инфекционных заболеваний в Китае в феврале умерло 1,5 тыс. человек
В общей сложности 1578 человек умерли от инфекционных заболеваний в Китае за февраль 2019 года, сообщают в Национальной комиссии здравоохранения, передает 26 марта агентство Синьхуа.
Обновлено в 02:03
Здоровье
В Екатеринбурге Минздрав отказал в закупке лекарств для больных детей, обрекая их на смерть
Минздрав отказал в закупке такого дорогого лекарство объясняя это тем, что семья не зарегистрирована в России – сообщает портал Е1.RU.
Обновлено в 01:23
Политика
Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit
Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Женщина родила двойняшек от разных мужчин после супружеской измены
У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов, сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 01:35
Футбол
Сборная Дании отыгралась с 0:3 в матче со Швейцарией
Сборные Швейцарии и Дании сыграли вничью в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 3:3.
Обновлено в 02:47
Общество
Голикова нашла в антитабачной концепции Минздрава непроверенные данные
Что попросили доработать Минздрав Проект антитабачной концепции Министерства здравоохранения содержит статистические данные, которые невозможно проверить, указано в материалах к замечаниям вице-премьера Татьяны Голиковой к документу.
Обновлено в 00:00
Театры
Международный день театра отмечается в среду
27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) — профессиональный праздник деятелей театрального искусства.
Обновлено вчера в 20:20