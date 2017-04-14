Финансы

Средняя максимальная ставка по вкладам подросла до 7,72%Саминвестор 01:11

Во II декаду марта 2019 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших по объёму привлеченных частных вкладов банках составила 7,72% годовых, сообщает Центробанк РФ.
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Средняя максимальная ставка вкладов достигла максимума с мая 2017 года

Ведомостивчера в 12:50

Средняя максимальная ставка по вкладам достигла двухгодичного максимума

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Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%

Коммерсантъвчера в 13:31

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ТАССвчера в 11:50

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%

Rambler News Serviceвчера в 11:15

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%

DP.RUвчера в 11:23
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
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Названа стоимость убийства следователя по особо важным делам Шишкиной

Заказчик заплатил за убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной один миллион рублей.
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Силуанов негативно оценил задержание Абызова

Первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов дал негативную оценку задерживанию бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
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Происшествия

В Хабаровске осудили допустивших смерть пауэрлифтера экс-росгвардейцев

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В Пскове прекратили дело о листовках «Яблока» с призывом портить бюллетени

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Авто

Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга).
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ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»

ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Происшествия

В головном офисе Swedbank идут обыски

В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

В США успешно закончились испытания двух противоракет

Представители агентства по противоракетной обороне в Пентагоне рассказали о том, что над Тихим океаном были проведены испытания двух противоракет.
Обновлено вчера в 01:15
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Обновлено вчера в 18:43
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Недвижимость

Минстрой: от регионов потребуется регулирование цен на жильё

Поэтапный переход на проектное финансирование в строительной отрасли к июлю 2019 года предполагает привлечение в сферу банковской отрасли в качестве посредника, в связи с этим возникает риск, что высокие кредитные ставки банков могут существенно повлиять на стоимость квадратного метра.
Обновлено в 05:04
Политика

НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях

Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:55
Авто

Опубликованы официальные изображения нового Citroen C4

Несколько дней назад в сеть попали шпионские фотографии обновлённого автомобиля Citroen C4.
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В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020

Сегодня, 27 марта, талисман чемпионата Европы 2020 года приехал в Петербург.
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Политика

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
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Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока – 2»

Хольтмайер отметил, что за последние годы продажи газа в его концерне выросли, а Германия продолжит нуждаться в газе до 2035-2040-х годов.
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Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне

Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
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Мединский объединяет Волковский театр с Александринским

Официальное заявление сегодня озвучил министр культуры Российской Федерации Сегодня на пресс-конференции министр культуры Владимир Мединский заявил об объединении Волковского тетара с Александринским.
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Совфед ужесточил уголовное наказание для лидеров ОПГ

Совет Федерации сегодня одобрил внесенный президентом РФ закон об ужесточении уголовного наказания за создание организованных преступных группировок, сообщает РИА Новости.
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Общество

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
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В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
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Происшествия

В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка

Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 06:35
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Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»

Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
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Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву

Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
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Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.
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Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
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