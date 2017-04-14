Финансы
Средняя максимальная ставка по вкладам подросла до 7,72%Саминвестор 01:11
Во II декаду марта 2019 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших по объёму привлеченных частных вкладов банках составила 7,72% годовых, сообщает Центробанк РФ.
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Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%
Rambler News Serviceвчера в 11:15
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
Происшествия
Названа стоимость убийства следователя по особо важным делам Шишкиной
Заказчик заплатил за убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной один миллион рублей.
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Силуанов негативно оценил задержание Абызова
Первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов дал негативную оценку задерживанию бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
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Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал палате одобрить закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 05:01
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В Пскове прекратили дело о листовках «Яблока» с призывом портить бюллетени
Псковский городской суд прекратил уголовное дело о распространении листовок «Яблока» с призывом портить бюллетени на выборах губернатора региона в сентябре 2018 года.
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Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга).
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Происшествия
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Обновлено в 06:58
Происшествия
В головном офисе Swedbank идут обыски
В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
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В США успешно закончились испытания двух противоракет
Представители агентства по противоракетной обороне в Пентагоне рассказали о том, что над Тихим океаном были проведены испытания двух противоракет.
Обновлено вчера в 01:15
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Недвижимость
Минстрой: от регионов потребуется регулирование цен на жильё
Поэтапный переход на проектное финансирование в строительной отрасли к июлю 2019 года предполагает привлечение в сферу банковской отрасли в качестве посредника, в связи с этим возникает риск, что высокие кредитные ставки банков могут существенно повлиять на стоимость квадратного метра.
Обновлено в 05:04
Политика
НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях
Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:55
Авто
Опубликованы официальные изображения нового Citroen C4
Несколько дней назад в сеть попали шпионские фотографии обновлённого автомобиля Citroen C4.
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Футбол
В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020
Сегодня, 27 марта, талисман чемпионата Европы 2020 года приехал в Петербург.
Обновлено в 07:21
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока – 2»
Хольтмайер отметил, что за последние годы продажи газа в его концерне выросли, а Германия продолжит нуждаться в газе до 2035-2040-х годов.
Обновлено в 07:36
Хоккей
Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне
Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Культура
Мединский объединяет Волковский театр с Александринским
Официальное заявление сегодня озвучил министр культуры Российской Федерации Сегодня на пресс-конференции министр культуры Владимир Мединский заявил об объединении Волковского тетара с Александринским.
Обновлено в 06:10
Политика
Совфед ужесточил уголовное наказание для лидеров ОПГ
Совет Федерации сегодня одобрил внесенный президентом РФ закон об ужесточении уголовного наказания за создание организованных преступных группировок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:40
Общество
Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день
Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка
Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 06:35
Культура
Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»
Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено в 07:28
Политика
Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву
Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
Обновлено в 06:56
Космос
Красноярский Илон Маск решил развивать космический туризм
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Шоу-бизнес
Волочкову высмеял британский таблоид из-за нелепого фотошопа
Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.
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Единоборства
Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
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