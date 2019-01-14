Финансы

Средняя максимальная ставка по вкладам банков достигла 7,43%
Коммерсантъ
13:41

Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 достигла 7,43% в третьей декаде декабря, сообщается в материалах Центробанка. Во второй декаде месяца она была равна 7,4%, в первой — 7,38%.
Коммерсантъ13:41

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В России вновь выросла средняя максимальная ставка по вкладам банков

Российская газета16:29

Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде декабря выросла до 7,43%

ТАСС08:44

Средняя максимальная ставка по вкладам банков достигла 7,43%

Коммерсантъ13:41

14 января. Главное за минуту: ставки по вкладам вернулись в лето 2017-го, эксперимент с самозанятыми признали успешным

Банки.ру12:00

ЦБ: максимальная ставка по вкладам в рублях снова выросла

News.ru08:59

Максимальная ставка по рублевым вкладам в конце 2018 года выросла до 7,43%

Rambler News Service08:48

Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков достигла 7,43%

REGNUM13:59
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 19:56, Ашберн
Общество

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей

Истец Бестаев А.А. требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю и взыскать с обоих по 50 млн рублей — совокупно 100 млн рублей.
Обновлено в 15:04
Политика

Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина

Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено в 19:05
Политика

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 12:32
Происшествия

В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек

Обновлено в 13:04
Армия и оружие

На Украине назвали способ закончить войну в Донбассе

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года.
Обновлено в 18:15
Происшествия

В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах

В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Политика

МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»

МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Россия призвала США отказаться от ультиматумов по ДРСМД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва призвала американские власти отказаться от ультиматумов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:02
Политика

Медведев: длинные новогодние праздники вредят экономике

Длинные новогодние праздники вредят экономике.
Обновлено в 09:47
Политика

Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Мэй призвала парламентариев «еще раз посмотреть» на соглашение с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала своих коллег по парламенту "еще раз посмотреть" на предложенное ею соглашение с ЕС перед голосованием, назначенным на вечер вторника.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Вице-адмирал США отметила профессионализм российских военных

Обновлено в 19:28
Происшествия

В Москве на детской площадке произошло убийство

Обновлено в 18:27
Происшествия

В Канаде 35 школьников отравились угарным газом

В канадском городе Монреаль 35 школьников были госпитализированы из-за отравления угарным газом, сообщает CTV.
Обновлено в 18:23
Политика

Президент Сербии рассказал об отношениях с Россией и Путиным

7 января президент России Владимир Путин наградил сербского коллегу Александра Вучича орденом Александра Невского.
Обновлено в 18:48
Происшествия

В результате взрыва в Кабуле пострадали 40 человек

В результате взрыва в афганском Кабуле пострадали по меньшей мере 40 человек, они были госпитализированы, сообщает TOLO News со ссылкой на Минздрав страны.
Обновлено в 11:48
Автоспорт

Экипаж Николаева опрокинулся на шестом этапе «Дакара»

Обновлено в 02:14
Энергетика

Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту

В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
Обновлено в 16:16
Политика

Юлия Тимошенко пообещала изменить Конституцию Украины

Обновлено в 17:13
Политика

Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Получивший ножевое ранение мэр Гданьска умер

Умер получивший ножевое ранение мэр польского города Гданьска Павел Адамович, сообщает «Польское радио».
Обновлено в 08:44
Энергетика

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Технологии

Популярный мобильный мессенджер Veon прекратит работу

Мессенджер Veon, запущенный в Росси и ряде других стран летом 2017 года, прекращает свое существование.
Обновлено в 05:23
Общество

Умер создатель авиадвигателей Александр Саркисов

Как сообщил исполнительный директор АО "ОДК-Климов" Александр Ватагин, он скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 12:11
Футбол

«Зенит» потребовал €40 млн от «Челси» за трансфер Паредеса

Обновлено в 12:29
Политика

Опубликован текст томоса об автокефалии украинской «новой церкви»

Ранее "архиепископ" Черниговский и Нежинский "новой церкви" Украины Евстратий (Зоря) завил, что томос об автокефалии подписан правильно, несмотря на сообщения СМИ о том, что в нем не хватает подписей.
Обновлено в 16:57
Спорт

Российские гандболисты сыграли вничью с Германией в матче ЧМ

Мужская сборная России по гандболу в матче предварительного раунда чемпионата мира в Германии и Дании сыграла вничью с немцами.
Обновлено в 13:43
Экономика

Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до 7 млрд рублей

"Реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 миллиардов рублей – затраты на проект повышены пятикратно (с 710 миллионов рублей до 3,4 миллиарда рублей )", - отмечает издание, добавляя, что срок реализации проекта увеличивается на два года – до 2020 года.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Пожар начался в Киево-Печерской лавре

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.
Обновлено в 10:47
Общество

«Аэрофлот» снова лишил клиента привилегий из-за критики в соцсетях

Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз лишила одного из своих постоянных клиентов привилегий из-за нелестных отзывов о работе перевозчика.
Обновлено в 10:58
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