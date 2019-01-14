Финансы
Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 достигла 7,43% в третьей декаде декабря, сообщается в материалах Центробанка. Во второй декаде месяца она была равна 7,4%, в первой — 7,38%.
Коммерсантъ13:41
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 21:28, Ашберн
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 12:32
Политика
Захарова оценила письма посла США в ФРГ о «Северном потоке — 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала письма посла США в ФРГ Ричарда Гренелла о «Северном потоке — 2», которые он разослал компаниям-инвесторам проекта.
Обновлено в 21:17
Автоспорт
Карякин не смог завершить седьмой этап «Дакара» из-за аварии
Российский гонщик Сергей Карякин не смог завершить гонку на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар"-2019.
Обновлено в 13:23
Политика
Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина
Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено в 19:05
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
В Лос-Анджелесе более 30 тысяч учителей начали забастовку
В понедельник более 30 тысяч преподавателей из 900 средних школ Лос-Анджелеса (штат Калифорния) начали забастовку.
Обновлено в 20:11
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Обновлено в 15:05
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Шахтах выросло до двух человек
Спасатели нашли тело женщины на месте частичного обрушения из-за взрыва бытового газа многоэтажки в ростовских Шахтах, число погибших возросло до двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:13
Культура
Парижская опера отказалась от постановки с Сергеем Полуниным
Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину для участия в постановке «Лебединого озера», сообщается на официальной странице театра в Twitter.
Обновлено в 17:14
Политика
Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах
Обновлено в 16:50
Происшествия
В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Общество
«Аэрофлот» снова лишил клиента привилегий из-за критики в соцсетях
Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз лишила одного из своих постоянных клиентов привилегий из-за нелестных отзывов о работе перевозчика.
Обновлено в 10:58
Экономика
Силуанов удивился реакции россиян на пенсионную реформу
Самым напряжённым моментом в работе нынешнего состава правительства России стало повышение пенсионного возраста.
Обновлено в 20:46
Армия и оружие
Вице-адмирал США отметила профессионализм российских военных
Франкетти отметила, что Россия и США действуют в международных водах, поэтому вице-адмирал ожидает как от своих сил, так и от российских, "что они не будут создавать опасных ситуаций, и будут действовать профессионально".
Обновлено в 19:28
Политика
Мэй заявила о необходимости совершить Brexit
Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что страна обязана реализовать Brexit.
Обновлено в 19:49
Происшествия
В Канаде 35 школьников отравились угарным газом
В канадском городе Монреаль 35 школьников были госпитализированы из-за отравления угарным газом, сообщает CTV.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
На Украине предложили штурмом закончить войну в Донбассе
Обновлено в 20:55
Политика
Медведев: длинные новогодние праздники вредят экономике
Длинные новогодние праздники вредят экономике.
Обновлено в 09:47
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Политика
Кандидатуру Иванки Трамп не выдвигали на пост главы Всемирного банка
Замглавы по коммуникациям Белого дома Джессика Дитто опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что дочь президента Дональда Трампа Иванка намерена возглавить Всемирный банк.
Обновлено в 18:16
Общество
Россияне за новогодние праздники потратили почти по 14 тысяч рублей
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Варшаве объявили трехдневный траур в память об убитом мэре Гданьска
Президент (градоначальник) Варшавы Рафаль Тжасковский со вторника объявил трехдневный траур в столице Польши после известия о смерти его гданьского коллеги Павла Адамовича, передает в понедельник польский телеканал ТВН24.
Обновлено в 11:51
Общество
Умер создатель авиадвигателей Александр Саркисов
Как сообщил исполнительный директор АО "ОДК-Климов" Александр Ватагин, он скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В США в результате ДТП на дорогу вылилось 13,3 тыс. литров шоколада
Обновлено в 21:09
Происшествия
В Москве на детской площадке произошло убийство
Обновлено в 18:27
Общество
Адвокат Харви Вайнштейна отказывается защищать своего клиента
Адвокат голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, не хочет больше защищать своего клиента, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 19:54
Экономика
Силуанов: российская экономика избавилась от «голландской болезни»
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о достижениях работы правительства в 2018 году, по его словам, одной из главных задач было избавить российскую экономику от "голландской болезни".
Обновлено в 20:36
Политика
ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Обновлено в 13:43