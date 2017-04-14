Финансы

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%DP.RU 11:23

Во второй декаде марта средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составила 7,72%, сообщает ЦБ РФ. В первой декаде показатель составлял 7,68%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Средняя максимальная ставка по вкладам достигла двухгодичного максимума

РБК14:47

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам возобновила рост

Банки.ру11:40

Средняя максимальная ставка вкладов достигла максимума с мая 2017 года

Ведомости12:50

Максимальная ставка по рублевым вкладам во II декаде марта выросла до 7,72%

ТАСС11:50

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%

Rambler News Service11:15

Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%

Коммерсантъ13:31

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%

DP.RU11:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:53, Ашберн
Интернет

Kaspersky Lab сообщила о массовой атаке хакеров на пользователей Asus

Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Из-за неверного диагноза в больнице Первоуральска скончалась девушка

В Первоуральске в больнице скончалась 29-летняя девушка, которой врачи поставили неверный диагноз.
Обновлено в 09:28
Кино

«Мстители: Финал» будет самым длинным фильмом в истории Marvel

Кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов.
Обновлено в 13:21
Энергетика

«Всё парализовано» — блэкаут остановил экспорт нефти из Венесуэлы

В результате очередного крупного «блэкаута» экспорт нефти из ключевых портов Венесуэлы оказался заблокирован, 26 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:02
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России

Корпорация Electronic Arts (EA) намерена закрыть офисы в России и Японии.
Обновлено в 17:23
Космос

НАСА сообщило о неисправной аккумуляторной батарее на МКС

Обновлено в 18:15
Происшествия

СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 12:37
Авто

За что владельцы любят Infiniti, Land Rover, Lexus и Volvo?

Надежность машины считают важным качеством хозяева трех марок, однако только владельцы Lexus (61%) поставили этот параметр на первое место.
Обновлено в 10:02
Общество

Судьба имущества серпуховского экс-главы Шестуна решится без него

В Красногорском районном суде во вторник начался процесс по иску Генпрокуратуры, которая добивается изъятия в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.
Обновлено в 07:26
Происшествия

На Камчатке зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 86 километрах к югу от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
Обновлено в 00:49
Экономика

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Наука

Рост новых нейронов в мозге может продолжаться до глубокой старости

Обновлено в 01:54
Политика

Глава армии Алжира попросил отставки президента

Ахмед Гаед, занимающий пост главы армии Алжира, попросил об отставке главы государства Абделя Азиза Бутефлики.
Обновлено в 13:19
Авто

Стала известна дата выхода нового поколения LADA 4x4

Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.
Обновлено в 08:12
Политика

Британское правительство ответило отказом на петицию за отмену Brexit

В заявлении отмечается, что правительство намерено и дальше продвигать достигнутое соглашение по условиям выхода из ЕС в парламенте, чтобы обеспечить Brexit.
Обновлено в 19:53
Происшествия

На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Как сообщает Федеральное агентство новостей, массовое ДТП произошло вечером вторника, 26 марта, на Выборгском шоссе между Сертолово и КАДом.
Обновлено в 17:10
Политика

Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»

Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено в 14:24
Политика

Конгресс США принял законопроект о борьбе с угрозой России в Венесуэле

Наконец, власти США должны оценить потенциальную угрозу от покупки российскими фирмами энергетической инфраструктуры компании CITGO, которая базируется в Америке.
Обновлено в 03:49
Космос

Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году

Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес

Николас Кейдж женился в четвертый раз

Обновлено в 07:23
Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Политика

«Открытая Россия» подала в Минюст документы на регистрацию организации

Ранее сообщалось, что совет движения "Открытая Россия", основанного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, принял решение подать в Минюст документы для регистрации организации в РФ.
Обновлено в 09:12
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено в 12:34
Общество

Состояние косаток и белух в бухте Средняя оценивается как стабильное

Обновлено в 11:14
Армия и оружие

Трамп объявил кандидата на пост командующего Космическими войсками США

Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп уже выбрал кандидата на пост командующего Космическими войсками страны, передает Sputnik.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Московская школьница попала в больницу с ножевым ранением в живот

Московские следователи начали проверку после того, как в одну из городских больниц попала школьница с ножевым ранением, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 04:27
Политика

В правительстве прокомментировали задержание Абызова

Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок

В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное