Финансы
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%DP.RU 11:23
Во второй декаде марта средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составила 7,72%, сообщает ЦБ РФ. В первой декаде показатель составлял 7,68%.
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