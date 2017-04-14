Финансы
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%DP.RU вчера в 11:23
Во второй декаде марта средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составила 7,72%, сообщает ЦБ РФ. В первой декаде показатель составлял 7,68%.
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Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%
Rambler News Serviceвчера в 11:15
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:11, Ашберн
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Audi выпустит конкурента электрического седана Tesla Model 3
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На западе Стокгольма прогремел взрыв
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Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
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Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.
Обновлено вчера в 22:34
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Стали известны апрельские бесплатные игры Xbox Live Gold
С 16 апреля по 15 мая станет доступен Outcast: Second Contact.
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Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Политика
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Журналистов «РИА Новости», «Первого канала», RT, «Известий» и «Пятого канала» не пустили на заседание суда по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, во время которых жертвами столкновений у телебашни стали 14 человек.
Обновлено в 04:20
Политика
Всемирная исламская лига: мудрый Путин ведет корабль России к миру
«В Российской Федерации есть очень мудрый руководитель в лице президента Путина, который ведёт корабль этой страны к согласию, миру с другими народами», — подчеркнул шейх Мухаммед бен Абдель Карим аль-Иса в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Обновлено в 04:17
Происшествия
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В лесу под Кингисеппом прохожие нашли песчаного варана. Крупное, длиной в метр, животное лежало в 10 метрах от парковочной площадки.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В подвале театра в Москве нашли человеческий череп
Обновлено в 03:52
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Экономика
Медведев пообещал шесть лет не повышать налоги
Председатель правительств РФ Дмитрий Медведев пообещал, что в ближайшие шесть лет налоги в России подниматься не будут.
Обновлено вчера в 08:09
Футбол
Кириченко ушел с поста тренера ФК «Уфа»
Обновлено в 05:11
Общество
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Правила получения накопительной пенсии «по наследству» со ссылкой на ПФР публикует «Российская Газета».
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
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Обновлено в 04:14
Политика
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Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей.
Обновлено в 03:37
Политика
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Сегодня силовики нагрянули в 25 домов крымских татар
В результате обысков были задержаны и вывезены в УФСБ в Симферополь 9 человек – таковы данные на 10:45.
Обновлено в 04:25