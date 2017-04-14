Финансы

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%DP.RU вчера в 11:23

Во второй декаде марта средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составила 7,72%, сообщает ЦБ РФ. В первой декаде показатель составлял 7,68%.
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Ставки тают по весне

Банки.рувчера в 17:06

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%

Rambler News Serviceвчера в 11:15

Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%

Коммерсантъвчера в 13:31

Средняя максимальная ставка вкладов достигла максимума с мая 2017 года

Ведомостивчера в 12:50

Максимальная ставка по рублевым вкладам во II декаде марта выросла до 7,72%

ТАССвчера в 11:50

Средняя максимальная ставка по вкладам достигла двухгодичного максимума

РБКвчера в 14:47

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%

DP.RUвчера в 11:23
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:11, Ашберн
Происшествия

Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова

Обновлено в 01:15
Общество

Салаватский роддом вернут государству

Медучреждение вернут в оперативное управление государства, роддом будет работать в структуре городской больницы.
Обновлено в 02:48
Хоккей

Овечкин и Кузнецов набрали пять очков в матче НХЛ

Судя по всему, слова главы государства настолько вдохновили спортсменов, что уже в следующем матче с «Каролина Харрикейнз» те набрали пять очков на двоих.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика

Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT

Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.
Обновлено в 04:44
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая.
Обновлено в 05:22
Политика

Россия ответила на обвинения в военном вмешательстве в Венесуэле

«Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года», — приводит RT заявление представителя МИД РФ.
Обновлено вчера в 17:58
Авто

Audi выпустит конкурента электрического седана Tesla Model 3

Напомним, на прошедшем в Женеве автосалоне немецкий автопроизводитель показал совершенно новый кроссовер Audi Q4 e-Tron и ряд других электрических прототипов.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел взрыв

Обновлено в 02:18
Авто

Новый BMW 1-Series проходит финальные тесты во Франции

По официальным данным, в обычных версиях (не М-ках) 1-Series получит совершенно новую «четверку», но ее характеристики, к великому сожалению, немцы раскрывать не стали (видимо, готовят сюрприз).
Обновлено в 02:34
Гаджеты

Qualcomm не удалось запретить импорт смартфонов Apple iPhone

Компания Qualcomm рассчитывала, что комиссия запретит импорт смартфонов Apple iPhone, поскольку в них нарушен патент, принадлежащий Qualcomm.
Обновлено в 05:43
Общество

В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Волочкову высмеял британский таблоид из-за нелепого фотошопа

Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Мать брошенной в Москве девочки обвиняют в покушении на убийство

Обновлено в 04:30
Игры

Стали известны апрельские бесплатные игры Xbox Live Gold

С 16 апреля по 15 мая станет доступен Outcast: Second Contact.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Политика

Журналистов из России не пустили на суд в Литве по событиям 1991 года

Журналистов «РИА Новости», «Первого канала», RT, «Известий» и «Пятого канала» не пустили на заседание суда по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, во время которых жертвами столкновений у телебашни стали 14 человек.
Обновлено в 04:20
Политика

Всемирная исламская лига: мудрый Путин ведет корабль России к миру

«В Российской Федерации есть очень мудрый руководитель в лице президента Путина, который ведёт корабль этой страны к согласию, миру с другими народами», — подчеркнул шейх Мухаммед бен Абдель Карим аль-Иса в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Метрового варана нашли под Кингисеппом

В лесу под Кингисеппом прохожие нашли песчаного варана. Крупное, длиной в метр, животное лежало в 10 метрах от парковочной площадки.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В подвале театра в Москве нашли человеческий череп

Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Завершились испытания нового радара для самолетов-разведчиков U-2

Обновлено в 02:27
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Экономика

Медведев пообещал шесть лет не повышать налоги

Председатель правительств РФ Дмитрий Медведев пообещал, что в ближайшие шесть лет налоги в России подниматься не будут.
Обновлено вчера в 08:09
Футбол

Кириченко ушел с поста тренера ФК «Уфа»

Обновлено в 05:11
Общество

Туляки могут получить накопительную пенсию «по наследству»

Правила получения накопительной пенсии «по наследству» со ссылкой на ПФР публикует «Российская Газета».
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Ланской ответил на обвинения касательно Началовой

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Политика

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Авто

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей.
Обновлено в 03:37
Политика

Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл

Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Сегодня силовики нагрянули в 25 домов крымских татар

В результате обысков были задержаны и вывезены в УФСБ в Симферополь 9 человек – таковы данные на 10:45.
Обновлено в 04:25
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