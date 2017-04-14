Финансы

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%DP.RU вчера в 11:23

Во второй декаде марта средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составила 7,72%, сообщает ЦБ РФ. В первой декаде показатель составлял 7,68%.
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Ставки тают по весне

Банки.рувчера в 17:06

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%

Rambler News Serviceвчера в 11:15

Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%

Коммерсантъвчера в 13:31

Средняя максимальная ставка вкладов достигла максимума с мая 2017 года

Ведомостивчера в 12:50

Максимальная ставка по рублевым вкладам во II декаде марта выросла до 7,72%

ТАССвчера в 11:50

Средняя максимальная ставка по вкладам достигла двухгодичного максимума

РБКвчера в 14:47

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%

DP.RUвчера в 11:23
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
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Изучая гробницу на территории китайского города Лиян, археологи обнаружили глиняный кувшин с двумя десятками яиц, возраст которых оценивается в две с половиной тысячи лет.
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