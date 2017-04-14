Финансы
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%DP.RU вчера в 11:23
Во второй декаде марта средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составила 7,72%, сообщает ЦБ РФ. В первой декаде показатель составлял 7,68%.
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Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%
Rambler News Serviceвчера в 11:15
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
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