Общество

Средняя цена школьного набора за месяц выросла на 2%Московский Комсомолец вчера в 22:47

Издание ссылается на статданные оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Согласно этим данным, средней российской семье форма, обувь и канцелярские товары на данный момент обойдутся в 10,7 тысяч рублей.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Классная цена: расходы родителей на товары для школьников выросли

Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России подорожали «школьные наборы»

URA.Ruвчера в 23:07

«Школьный набор» в России подорожал на 2%

REGNUM00:44

Классная цена: расходы родителей на товары для школьников выросли

Известиявчера в 17:01

Средняя цена школьного набора за месяц выросла на 2%

Московский Комсомолецвчера в 22:47

СМИ: В России в июле выросла цена на «школьный набор»

Life.ruвчера в 21:31

«Известия»: средняя цена школьного набора в июле выросла на 2%

ТАССвчера в 20:55

Товары для школьников стремительно дорожают

News.ru00:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

Обновлено в 03:47
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Политика

Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Футбол

Пуйоль порезался до крови во время игры в теннис

Во время одного из розыгрышей экс-футболист очень хотел достать мяч, чтобы продолжить игру, но разогнался и врезался в оградительное стекло на корте.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Женщина и двое детей погибли в ДТП в Саратовской области

Три человека погибли в автомобильной аварии, которая произошла в Красноармейском районе Саратовской области утром в среду, 7 августа.
Обновлено в 00:50
Кино

Disney перезапустит культовые комедии «Один дома» и «Ночь в музее»

Запланированы, в частности, ремейки фильмов "Один дома" и "Ночь в музее", которые будут делаться для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 05:04
Политика

Посол США в России Джон Хантсман объявил об отставке

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу прошение об отставке, сообщает издание The Hill.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

Обновлено в 05:06
Политика

Канадская журналистка: западные СМИ игнорируют дело Вышинского

Канадская журналистка Ева Барлетт заявила, что западные СМИ игнорируют дело руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Обновлено в 05:26
Авто

Эксперты проверили на безопасность новый Toyota RAV4

Самое пристальное внимание, само собой, было уделено совсем новому Toyota RAV4, который по итогам всех проведенных краш-тестов (включая лобовые столкновения с разной степенью перекрытия) получил высшую оценку за безопасность.
Обновлено вчера в 06:52
Армия и оружие

Киев привел в боеготовность резервные войска в Донбассе

Обновлено в 05:23
Происшествия

Автомобиль взорвался в Магнитогорске

Обновлено в 03:29
Кино

Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака

Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Политика

Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании

Обновлено 05 августа в 13:35
Происшествия

Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве

Обновлено вчера в 17:58
Общество

Жители России перечислили основные семейные нужды

Жители России перечислили основные семейные нужды, чтобы жить нормально.
Обновлено в 04:32
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Здоровье

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Футбол

«Борнмут» арендовал хавбека «Ливерпуля» Уилсона

22-летний Уилсон является воспитанником «Ливерпуля». В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Дерби Каунти».
Обновлено в 02:38
Политика

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика

МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей

Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Авто

Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов

На домашнем рынке новинка предлагается со 160-сильным атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра, а также с его версией на газе, отдача которой равна 146 л.с. Также у новой Hyundai Sonata имеется тубоверсия, оснащённая 182-сильным мотором.
Обновлено в 02:42
Общество

Синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве

В Москве ожидается погодный коллапс с 8 по 9 августа. Об этом рассказали синоптики Московского метеобюро, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:01
Происшествия

Галямину арестовали на 15 суток за участие в митинге 27 июля

Суд признал мундепа виновной по ч.6.1, ст. 20.2 КоАП РФ за участие в несанкционированной акции 27 июля. Сама Галямина вину не признала.
Обновлено в 05:23
Экономика

ВЭБ выдал первые гарантии для привлечения бизнеса в нацпроекты

За три с лишним месяца госкорпорация «ВЭБ.РФ» выдала около 30 млрд руб. гарантий, которые должны способствовать привлечению частного бизнеса в нацпроекты.
Обновлено в 02:45
Кино

Юных актёров из «Оно» омолодили для продолжения фильма

Юные актёры из первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках.
Обновлено вчера в 06:36
Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедности

Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Политика

Австралия договорилась об индивидуальном партнерстве с НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и австралийский министр обороны Линда Рейнолдс подписали соглашение об индивидуальной программе партнерства и сотрудничества между сторонами.
Обновлено в 04:48
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное