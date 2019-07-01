Энергетика
Средняя цена российской нефти в первом полугодии снизилась на 4,7%Коммерсантъ 05:43
Средняя стоимость нефти российской марки Urals в январе—июне снизилась до $65,63 за баррель, сообщает Минфин. Это на 4,7% меньше, чем в аналогичном периоде в прошлом году ($68,83 за баррель).
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