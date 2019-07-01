Энергетика

Средняя цена российской нефти в первом полугодии снизилась на 4,7%Коммерсантъ 05:43

Средняя стоимость нефти российской марки Urals в январе—июне снизилась до $65,63 за баррель, сообщает Минфин. Это на 4,7% меньше, чем в аналогичном периоде в прошлом году ($68,83 за баррель).
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Средняя цена российской нефти Urals снизилась на 4,7%

Вести.Финанс06:40

Средняя цена нефти Urals в январе - июне снизилась до $65,63 за баррель

ТАСС05:05

Средняя цена российской нефти в первом полугодии снизилась на 4,7%

Коммерсантъ05:43

Среднегодовая цена нефти Urals снизилась до $65,63 за баррель

Rambler News Service05:39

Средняя цена на нефть марки Urals в июне — 61,93 доллара за баррель

Банки.ру05:17

Средняя за январь-июнь цена за баррель нефти Urals снизилась на 4,7%

ПРАЙМ05:08

Средняя цена российской Urals снизилась за год почти на 5%

News.ru05:47
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