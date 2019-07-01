Энергетика

Средняя цена российской нефти Urals снизилась на 4,7%Вести.Финанс 06:40

В июне средняя цена на нефть сорта Urals составила $61,93 за баррель. В 2018 г. цена нефти Urals была на отметке $73,38 за баррель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Средняя цена российской нефти Urals снизилась на 4,7%

Вести.Финанс06:40

Средняя цена российской Urals снизилась за год почти на 5%

News.ru05:47

Средняя цена нефти Urals в январе - июне снизилась до $65,63 за баррель

ТАСС05:05

Среднегодовая цена нефти Urals снизилась до $65,63 за баррель

Rambler News Service05:39

Средняя цена на нефть марки Urals в июне — 61,93 доллара за баррель

Банки.ру05:17

Средняя за январь-июнь цена за баррель нефти Urals снизилась на 4,7%

ПРАЙМ05:08

Средняя цена российской нефти в первом полугодии снизилась на 4,7%

Коммерсантъ05:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
Армия и оружие

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Обновлено в 04:39
Экономика

Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено в 16:01
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Космос

Первый не пошел: почему 200 тыс. человек хотели, но не улетели с Земли

Гораздо любопытнее, почему 200 тыс. человек (население крупного российского районного или даже небольшого областного центра) согласились заплатить любые деньги за то, чтобы навсегда улететь с Земли.
Обновлено в 17:02
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Здоровье

На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население

Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном

При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов

В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
Обновлено в 20:40
Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Наука

Движение атомов в четвертом измерении подтвердил эксперимент

Обновлено в 15:28
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Успенская оправдала Пугачеву, которая заехала на машине на перрон

Российская звезда шансона Любовь Успенская прокомментировала видео, на котором машина Пугачевой ездит по перрону Рижского вокзала.
Обновлено в 19:36
Гаджеты

Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80

В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Общество

В России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов

В российских супермаркетах и магазинах с 1 июля искать натуральные молочные продукты станет гораздо проще: их будут размещать отдельно от тех, в которых содержатся заменители молочного жира.
Обновлено в 05:07
Общество

Вечные фавориты: где на Алтае учат на экономистов и юристов и сколько это стоит

Корреспондент Amic.ru Ася Хваткина рассказывает, где в регионе можно на бюджете получить диплом бакалавра по данным направлениям и сколько будет стоить получить профессию платно.
Обновлено в 20:35
Происшествия

В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Футбол

Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»

Обновлено в 13:46
Общество

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Здоровье

Россиянок попросили не менять кроссовки на шпильки

Орджоникидзе добавил, что россиянкам не стоит приобретать обувь с твердым задником, узкие туфли-лодочки, балетки и туфли на платформе.
Обновлено в 20:22
Общество

Названы страны, где будет видно полное затмение Солнца 2 июля

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года лучше всего будет видно в Аргентине, Чили и в юго-восточной части Тихого океана, сообщает Московский планетарий.
Обновлено в 20:21
Авто

Определен топ-10 самых доступных автомобилей в России

Замкнули ТОП-10 самых доступных автомобилей в России Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).
Обновлено в 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное