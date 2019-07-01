Энергетика
Средняя цена российской нефти Urals снизилась на 4,7%Вести.Финанс 06:40
В июне средняя цена на нефть сорта Urals составила $61,93 за баррель. В 2018 г. цена нефти Urals была на отметке $73,38 за баррель.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Обновлено в 04:39
Экономика
Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года
Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:16
Космос
Первый не пошел: почему 200 тыс. человек хотели, но не улетели с Земли
Гораздо любопытнее, почему 200 тыс. человек (население крупного российского районного или даже небольшого областного центра) согласились заплатить любые деньги за то, чтобы навсегда улететь с Земли.
Обновлено в 17:02
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:30
Здоровье
На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население
Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном
При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов
В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
Обновлено в 20:40
Политика
Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии
В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Наука
Движение атомов в четвертом измерении подтвердил эксперимент
Обновлено в 15:28
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Успенская оправдала Пугачеву, которая заехала на машине на перрон
Российская звезда шансона Любовь Успенская прокомментировала видео, на котором машина Пугачевой ездит по перрону Рижского вокзала.
Обновлено в 19:36
Гаджеты
Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80
В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Общество
В России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов
В российских супермаркетах и магазинах с 1 июля искать натуральные молочные продукты станет гораздо проще: их будут размещать отдельно от тех, в которых содержатся заменители молочного жира.
Обновлено в 05:07
Общество
Вечные фавориты: где на Алтае учат на экономистов и юристов и сколько это стоит
Корреспондент Amic.ru Ася Хваткина рассказывает, где в регионе можно на бюджете получить диплом бакалавра по данным направлениям и сколько будет стоить получить профессию платно.
Обновлено в 20:35
Происшествия
В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту
Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Футбол
Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»
Обновлено в 13:46
Общество
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Здоровье
Россиянок попросили не менять кроссовки на шпильки
Орджоникидзе добавил, что россиянкам не стоит приобретать обувь с твердым задником, узкие туфли-лодочки, балетки и туфли на платформе.
Обновлено в 20:22
Общество
Названы страны, где будет видно полное затмение Солнца 2 июля
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года лучше всего будет видно в Аргентине, Чили и в юго-восточной части Тихого океана, сообщает Московский планетарий.
Обновлено в 20:21
Авто
Определен топ-10 самых доступных автомобилей в России
Замкнули ТОП-10 самых доступных автомобилей в России Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).
Обновлено в 07:24