Энергетика
Средняя цена нефти марки Urals за март выросла на 3,34%ТАСС 05:11
Средняя цена нефти марки Urals в марте 2019 года выросла на 3,34% по сравнению с февралем этого года, до $65,98 за баррель. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте Минфина. В феврале 2019 года средняя цена барреля Urals сложилась на уровне $63,85.
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