Энергетика

Средняя цена нефти марки Urals за март выросла на 3,34%ТАСС 05:11

Средняя цена нефти марки Urals в марте 2019 года выросла на 3,34% по сравнению с февралем этого года, до $65,98 за баррель. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте Минфина. В феврале 2019 года средняя цена барреля Urals сложилась на уровне $63,85.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сегодняшнее число

Коммерсантъ17:59

Ценовой шок средних масштабов на рынке нефти чреват выпадением доходов в 5-14% ВВП за 3-5 лет - стресс-тест Минфина

Финмаркет10:47

Минфин: средняя цена российской нефти выросла по итогам марта

News.ru05:00

Средняя цена нефти марки Urals за март выросла на 3,34%

ТАСС05:11

Средняя цена нефти марки Urals в январе-марте снизилась до $63,17 за баррель

Интерфакс05:06

Средняя цена на нефть Urals снизилась более чем на 3%

Росбалт05:16

Среднегодовая цена нефти Urals снизилась до $63,17 за баррель

Rambler News Service04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:30, Ашберн
Кино

Скончался российский актер Александр Васильев

Обновлено в 21:14
Политика

Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился

Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева заметно похудела в Израиле

В преддверии пляжного сезона спортсменка взяла себя в руки и заметно похудела во время пребывания в Израиле, куда она отправилась вместе с супругом, артистом Павлом Волей, который находится в гастрольном туре.
Обновлено в 05:57
Космос

Открытые лекции в Иркутском планетарии уже сегодня и в четверг

Вечером 2 и 4 апреля в Иркутском планетарии состоятся открытые лекции по астрофизике.
Обновлено в 19:12
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе

Индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.
Обновлено в 15:46
Политика

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Общество

В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России

Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Экономика

Траты россиян на АЗС за год выросли на 11%, до 715-720 руб за один раз

Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11% — до 715-720 рублей за один раз, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", его текст есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:26
Игры

«Лаборатория Касперского» назвала самый «вирусный» сериал в Сети

«Наиболее «вирусным» закономерно оказался сериал «Игра престолов» – на его долю в 2018 году пришлось 17% всех заражений, источником которых стал пиратский мультимедийный контент», — констатировали представители компании.
Обновлено в 14:17
Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Здоровье

Минздрав намерен запретить медсестрам оказывать косметологические услуги без назначения врача

Как указано в пояснительной записке к проекту, обновление Порядка вызвано выявленным Росздравнадзором ростом случаев оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом самостоятельно, без соответствующего назначения врача-косметолога.
Обновлено в 05:33
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
Технологии

Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых

Сбербанк выпустит отдельную виртуальную карту (без пластикового носителя) для платежей самозанятых, которая даст возможность разделять коммерческие платежи и личные.
Обновлено в 11:20
Политика

В Европарламенте назвали почти неизбежным Brexit без сделки

По мнению Верхофстадта, Великобритания имеет последний шанс для того, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию "или же ее ждет падение в пропасть".
Обновлено в 20:48
Происшествия

В Норвегии решили повторить аварию с затонувшим фрегатом

Обновлено в 13:58
Армия и оружие

National Interest назвал российский МиГ-29 монстром

Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Происшествия

В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства

Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено в 12:46
Политика

Европейские наблюдатели рассказали о нарушениях на украинских выборах

Руководитель миссии Европейского бюро по наблюдению за выборами (ENEMO) на Украине Златко Вуйович заявил в эфире программы "Свобода слова", что нарушения на президентских выборах в Незалежной имели место, однако существенно не сказались на итоги голосования.
Обновлено в 19:26
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года

Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:50
Политика

Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»

Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Политика

Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Происшествия

Четыре человека погибли в ночном пожаре в Комсомольске-на-Амуре

Обновлено в 21:05
Политика

Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным шасси

Правительственный самолет министра иностранных дел Германии Хайко Мааса приземлился в Нью-Йорке с неполадками в стойке шасси, пишет Focus.
Обновлено в 16:15
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Футбол

«Арсенал» победил «Ньюкасл» и поднялся на третье место в таблице АПЛ

«Арсенал» набрал 63 очка и поднялся с пятого места в турнирной таблице Премьер-лиги на третье, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», у которых по 61 очку.
Обновлено в 16:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное