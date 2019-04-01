Энергетика
Средняя цена нефти марки Urals снизилась на 3% до $63,17Вести.Финанс 05:27
Средняя цена нефти российской экспортной марки Urals в январе-марте 2019 г. снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с $65,22 до $63,17 за баррель, сообщил Минфин РФ. Средняя цена нефти марки Urals по итогам января-марта 2019 г. составила $63,17 за баррель.
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«Лаборатория Касперского» назвала самый «вирусный» сериал в Сети
«Наиболее «вирусным» закономерно оказался сериал «Игра престолов» – на его долю в 2018 году пришлось 17% всех заражений, источником которых стал пиратский мультимедийный контент», — констатировали представители компании.
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Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
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Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
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При столкновении автобуса и грузовиков в Пермском крае погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в Пермском крае.
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Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
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Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
Обновлено в 14:35
Спорт
Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории
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Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено в 10:22
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National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
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Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
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Политика
Зеленский удерживает лидерство после обработки 95% голосов
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В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
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В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
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Интернет
«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Футбол
Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о процедуре предварительного судебного заседания по делу футболиста, которое состоится завтра, 3 апреля.
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Премьер-министр назвал известного телеведущего блестящим интервьюером Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием.
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Политика
Чем запомнился первый тур президентских выборов на Украине
После обработки более 91% протоколов во второй тур президентских выборов на Украине выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Обновлено в 12:21
Спорт
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг
Обновлено в 15:56
Энергетика
Россия обошла США по поставкам СПГ в Европу и Азию
Россия в 2018 году опередила США по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, поставив 17,29 млн тонн СПГ против американских 13,43 млн.
Обновлено в 10:57
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
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Наука
Разработана спасающая от бессонницы пижама
Американские специалисты из Массачусетсетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».
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Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
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Общество
Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю
Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:52
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Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Политика
После обработки 94% голосов Тимошенко сократила отрыв от Порошенко
После обработки 94,4% голосов разрыв между действующим президентом Украины Петром Порошенко и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко сократился, свидетельствуют данные ЦИК Украины.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32