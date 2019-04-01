Энергетика
Средняя цена нефти Urals за март выросла на 3,34%Коммерсантъ 05:23
Средняя цена российской нефти марки нефти Urals за март 2019 года увеличилась на 3,34% по сравнению с февралем, до $65,98 за баррель, следует из материалов Минфина. В феврале нефть Urals стоила $63,68 за баррель. За первые три месяца 2018 года средняя цена на Urals составляла $65,22 за баррель.
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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
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