Энергетика
Средняя цена нефти Urals в январе-мае снизилась на 2,3%Интерфакс 05:42
Средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2019 года оказалась на уровне $66,34 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За такой же период 2018 года она составила $67,91 за баррель, таким образом, в текущем году цена снизилась на 2,3%, или на $1,57 за баррель.
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