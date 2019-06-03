Энергетика
Средняя цена нефти Urals снизилась на 2,5%Вести.Финанс 03:13
Средняя цена нефти российской экспортной марки Urals за январь-май снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $66,34 за баррель, сообщил Минфин РФ. В январе-мае 2018 г. средняя цена Urals составляла $67,91 за баррель.
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