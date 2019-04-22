Экономика
Размер среднего потребительского кредита в РО вырос на 17% в 2019 годуРБК Ростов-на-Дону 05:25
По итогам первого квартала 2019 года средний размер потребительского кредита в Ростовской области вырос на 17,4% и составил 146,5 тыс. руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
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