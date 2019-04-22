Экономика
Средний размер потребкредита вырос на четвертьБизнес.Ру 06:20
Средний размер потребкредитов составил в первом квартале 170,3 тысячи рублей. Это на 33 тысячи больше, чем в прошлом году (+24,3%). Дороже всех потребекредиты в Москве (405,9 тысячи рублей), Московской области (279,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (275,5 тыс. рублей).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Обновлено в 02:43
Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что лидеру второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова.
Обновлено в 10:10
Общество
В Великобритании в 2018 году закрылось более 900 пабов
В целом же с 2010 по 2018 год количество пабов в Великобритании уменьшилось с 54 тыс. до 43 тыс.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Появилось видео обрушения дома в Стамбуле
Телеканал NTV опубликовал видео обрушения здания. «Жители были эвакуированы», — указано в сообщении властей. Инцидент произошел в 14:15 мск.
Обновлено в 11:23
Политика
Пять алжирских миллиардеров арестованы
В Алжире были арестованы пять миллиардеров в рамках расследования коррупционных преступлений.
Обновлено в 07:02
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Пять человек погибли от землетрясения на Филиппинах
Сегодня, 22 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение, по данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, его магнитуда — 5,9. Геологическая служба США приводит другие данные — 6,3. Очаг природного бедствия располагался неподалеку от Манилы, залегая на глубине около 40 километров.
Обновлено в 11:05
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Политика
Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев
Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает.
Обновлено в 11:19
Культура
«Открытие Холдинг» решил выйти из капитала кинотеатра «Художественный»
Акционеры компании «Открытие Холдинг» на общем собрании решили отказаться от участия в АО «Художественный».
Обновлено в 10:25
Транспорт
Парковка в Москве станет бесплатной на майские праздники
«С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включённых в зону городского парковочного пространства», — приводит его слова пресс-служба мэрии.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Авто
Группа PSA подала заявку на СПИК
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 09:55
Транспорт
Собянин открыл транспортно-пересадочный узел «Саларьево»
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:52
Кино
Вышел трейлер третьей серии финального сезона «Игры престолов»
В Интернете появился трейлер третьей серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 11:43
Футбол
Слуцкий: «Витесс» может остановить «Аякс»
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий дал комментарий в преддверии встречи с "Аяксом" в 32-м туре чемпионата Голландии.
Обновлено в 11:08
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Авто
Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster
В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.
Обновлено в 07:18
Футбол
Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы
Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 10:38
Политика
Саакашвили отказали во въезде на Украину
В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Гаджеты
Huawei даёт максимальную прощальную скидку на Honor 10
Завтра с 11:00 по московскому времени в официальном магазине компании Huawei можно будет приобрести HONOR 10 Premium с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти со скидкой 7000 рублей — за 24 990 рублей.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Укравшего 10 млн рублей участкового из Ростова объявили в розыск
Полицейского из Ростова-на-Дону заподозрили в присвоении 10 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Обновлено в 09:56
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Коммунисты отмечают день рождения Владимира Ленина
Обновлено в 08:02
Политика
Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»
Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 07:18
Космос
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Обновлено вчера в 07:07
Политика
Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах
Ранее юморист Максим Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49