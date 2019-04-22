Экономика

Средний размер потребкредита вырос на четвертьБизнес.Ру 06:20

Средний размер потребкредитов составил в первом квартале 170,3 тысячи рублей. Это на 33 тысячи больше, чем в прошлом году (+24,3%). Дороже всех потребекредиты в Москве (405,9 тысячи рублей), Московской области (279,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (275,5 тыс. рублей).
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В России на четверть вырос средний размер потребительского кредита, Петербург отстает

Фонтанка.Ру07:36

У жителей региона становится все больше «нецелевых» долгов

Версия-Саратов06:50

Средний размер потребительского кредита в России вырос на четверть

Полит.ру05:42

НБКИ: размер потребкредитов вырос в I квартале почти на четверть

News.ru04:54

Средний размер потребкредита в РФ в I квартале вырос на 24,3%

ПРАЙМ04:37

Средний размер потребкредита вырос на четверть

Бизнес.Ру06:20

Размер выдаваемых потребкредитов в Калининградской области с начала 2019 года вырос на треть

Клопс05:20
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Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Обновлено в 02:43
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Политика

Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что лидеру второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова.
Обновлено в 10:10
Общество

В Великобритании в 2018 году закрылось более 900 пабов

В целом же с 2010 по 2018 год количество пабов в Великобритании уменьшилось с 54 тыс. до 43 тыс.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Появилось видео обрушения дома в Стамбуле

Телеканал NTV опубликовал видео обрушения здания. «Жители были эвакуированы», — указано в сообщении властей. Инцидент произошел в 14:15 мск.
Обновлено в 11:23
Политика

Пять алжирских миллиардеров арестованы

В Алжире были арестованы пять миллиардеров в рамках расследования коррупционных преступлений.
Обновлено в 07:02
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Пять человек погибли от землетрясения на Филиппинах

Сегодня, 22 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение, по данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, его магнитуда — 5,9. Геологическая служба США приводит другие данные — 6,3. Очаг природного бедствия располагался неподалеку от Манилы, залегая на глубине около 40 километров.
Обновлено в 11:05
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Политика

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев

Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает.
Обновлено в 11:19
Культура

«Открытие Холдинг» решил выйти из капитала кинотеатра «Художественный»

Акционеры компании «Открытие Холдинг» на общем собрании решили отказаться от участия в АО «Художественный».
Обновлено в 10:25
Транспорт

Парковка в Москве станет бесплатной на майские праздники

«С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включённых в зону городского парковочного пространства», — приводит его слова пресс-служба мэрии.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Авто

Группа PSA подала заявку на СПИК

Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 09:55
Транспорт

Собянин открыл транспортно-пересадочный узел «Саларьево»

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:52
Кино

Вышел трейлер третьей серии финального сезона «Игры престолов»

В Интернете появился трейлер третьей серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 11:43
Футбол

Слуцкий: «Витесс» может остановить «Аякс»

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий дал комментарий в преддверии встречи с "Аяксом" в 32-м туре чемпионата Голландии.
Обновлено в 11:08
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:13
Авто

Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster

В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.
Обновлено в 07:18
Футбол

Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы

Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 10:38
Политика

Саакашвили отказали во въезде на Украину

В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Гаджеты

Huawei даёт максимальную прощальную скидку на Honor 10

Завтра с 11:00 по московскому времени в официальном магазине компании Huawei можно будет приобрести HONOR 10 Premium с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти со скидкой 7000 рублей — за 24 990 рублей.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Укравшего 10 млн рублей участкового из Ростова объявили в розыск

Полицейского из Ростова-на-Дону заподозрили в присвоении 10 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Обновлено в 09:56
Культура

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

Коммунисты отмечают день рождения Владимира Ленина

Обновлено в 08:02
Политика

Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 07:18
Космос

«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд

Обновлено вчера в 07:07
Политика

Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах

Ранее юморист Максим Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
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