Экономика

Средний размер потребкредита вырос на четвертьБизнес.Ру 06:20

Средний размер потребкредитов составил в первом квартале 170,3 тысячи рублей. Это на 33 тысячи больше, чем в прошлом году (+24,3%). Дороже всех потребекредиты в Москве (405,9 тысячи рублей), Московской области (279,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (275,5 тыс. рублей).
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Средний размер потребкредита увеличился на 24%

Комсомольская правда18:41

В Нижегородской области средний размер потребительского кредита вырос на 24,6% в I квартале

RT на русском12:23

Размер выдаваемых потребкредитов в Калининградской области с начала 2019 года вырос на треть

Клопс05:20

В России на четверть вырос средний размер потребительского кредита, Петербург отстает

Фонтанка.Ру07:36

НБКИ: размер потребкредитов вырос в I квартале почти на четверть

News.ru04:54

В Нижегородской области средний размер потребкредита вырос на 24,6%

Ньюс-НН04:44

Средний размер потребкредита в РФ в I квартале вырос на 24,3%

ПРАЙМ04:37
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В КНДР подтвердили скорый визит Ким Чен Ына в Россию

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Инициатор «Бессмертного полка» отреагировал на жалобу учительницы

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Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание

Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.
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Политика

Закупку оборудования из РФ для нацпроектов сделают обязательной

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу изучить введение требования закупать для национальных проектов оборудование только из России, заявил его представитель Илья Джус.
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Политика

Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео на своей странице в "Инстаграме", где поздравил Владимира Зеленского с заслуженной победой на выборах президента Украины.
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Даррен Аронофски и Аглая Тарасова подогрели слухи о своем романе Известный режиссер прибыл в Москву 18 апреля - в день рождения актрисы, и они оба появились в "Гоголь-центре".
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Порье: не вижу очевидных ошибок у Хабиба, но готов делать дыры там, где их нет

Напомним, что UFC планирует провести поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби.
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Боксер Усик язвительно прокомментировал выборы президента на Украине

Украинский боксер Усик на своей странице в Instagram рассказал, что думает об итогах президентских выборов, и язвительно их прокомментировал.
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Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Футбол

Теймураз Лепсая: «Почеттино был готов переехать в Россию»

Бывший генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая рассказал, что в свое время в российский чемпионат мог переехать нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
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Футбол

Гендиректор «Локомотива» прокомментировал инциденты с футболистами

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил свое отношение к скандальным инцидентам с участием российских футболистов, передает "Матч ТВ".
Обновлено в 16:40
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Названы пять популярнейших стран для отдыха на майские праздники

Завершает рейтинг Греция, в которой самыми популярными направлениями являются Крит и Родос. На эти острова выедут 20-25 тысяч россиян.
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Политика

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Обновлено в 17:53
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Кравчук призвал Зеленского снять блокаду Крыма

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено в 15:56
Происшествия

Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
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Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
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Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов

Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
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У православных наступила Страстная неделя

По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото

Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
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«Ил» представил прототип самолета для транспортировки элементов ракеты «Ангара»

Обновлено в 19:06
Здоровье

Главный диетолог Москвы рассказала об опасности продуктов с упаковкой

Главный внештатный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила о том, что поедание продуктов вместе с упаковкой небезопасно.
Обновлено в 12:57
Футбол

Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев, получивший травму колена, поблагодарил болельщиков за слова поддержки.
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Ростуризм рекомендует туристам воздержаться от поездок на Шри-Ланку

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Умер Стив Голин, продюсер «Выжившего» и «Игры»

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Политика

Премьер Сербии назвала варварским актом удар НАТО по телецентру Белграда в 1999 году

В Белграде проходит двухдневная международная конференция "Конец безнаказанности за преступления в отношении журналистов" в память 20-летия бомбового удара НАТО по белградскому телецентру в 1999 году.
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Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой

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Армия и оружие

Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ

Обновлено в 19:17
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В петербургский суд передали дело об избиении школьника за педофилию

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в избиении и пытках школьника за совершение им противоправных действий в отношении маленькой сестры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.
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Общество

В Конго рейнджер опубликовал уникальное селфи с позирующими гориллами

В Конго Матье Шамаву, рейнджер по борьбе с браконьерством национального парка Вирунга, опубликовал селфи с парой находящихся под угрозой исчезновения горных горилл, сообщает Independent.
Обновлено в 18:04
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