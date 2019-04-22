Экономика

Средний размер потребкредита вырос на четвертьБизнес.Ру 06:20

Средний размер потребкредитов составил в первом квартале 170,3 тысячи рублей. Это на 33 тысячи больше, чем в прошлом году (+24,3%). Дороже всех потребекредиты в Москве (405,9 тысячи рублей), Московской области (279,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (275,5 тыс. рублей).
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Средний размер потребкредита в РФ в I квартале вырос на 24,3%

ПРАЙМ04:37

В России на четверть вырос средний размер потребительского кредита, Петербург отстает

Фонтанка.Ру07:36

Размер выдаваемых потребкредитов в Калининградской области с начала 2019 года вырос на треть

Клопс05:20

НБКИ: размер потребкредитов вырос в I квартале почти на четверть

News.ru04:54

В Нижегородской области средний размер потребкредита вырос на 24,6%

Ньюс-НН04:44

В Нижегородской области средний размер потребительского кредита вырос на 24,6% в I квартале

RT на русском12:23

Средний размер потребкредита вырос на четверть

Бизнес.Ру06:20
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Политика

В РПЦ объяснили приостановку переименования УПЦ

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков рассказал телеканалу "Звезда", почему Украина приостановила процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие

Тысячи жителей Триполи покинули регион из-за боев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выпустило заявление, согласно которому более 32 тысяч человек вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий.
Обновлено в 13:18
Общество

Налог за теплицу придется заплатить дачникам

Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Политика

США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400

Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Во время выступления Пугачева забыла слова песни

Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
Гаджеты

Названы ошибки, приводящие к поломке телефона

Есть ряд распространенных ошибок, которые быстро выводят устройства из строя.
Обновлено в 10:32
Политика

США пообещали $10 млн за информацию о финансовых операциях «Хезболлы»

США пообещали заплатить до $10 млн за информацию о финансовых операциях ливанского движения «Хезболла», которое Вашингтон считает террористическим.
Обновлено в 14:24
Наука

Во Франции открыли лабораторию по изучению боевых лазеров

Обновлено в 06:03
Культура

В отреставрированном павильоне на ВДНХ появится музей Рерихов

В Москве, 27 апреля, на ВДНХ откроется музей Рерихов.
Обновлено в 10:23
Политика

Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено в 14:34
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия

В петербургский суд передали дело об избиении школьника за педофилию

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в избиении и пытках школьника за совершение им противоправных действий в отношении маленькой сестры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 16:16
Политика

Для реализации нацпроектов потребуют закупать российское оборудование

«Подписан протокол по завершению работы по подготовке перечней продукции и механизмов для введения требования закупать российское оборудование для исполнения нацпроектов», – сказал Джус, слова которого приводит ТАСС.
Обновлено в 15:55
Здоровье

Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Политика

Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду

Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Появилось видео нового взрыва в столице Шри-Ланки

Обновлено в 08:09
Политика

Митрополит Филарет поздравил Зеленского с победой

Украинский митрополит Филарет поздравил с победой во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:24
Космос

Полет корабля «шахтеров» Нибиру попал ни видео: Пришельцев заинтересовала редкая руда в Африке

Обновлено в 13:02
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Гаджеты

Назван топ-20 лучших смартфонов в мире

Издание Business Insider опубликовало рейтинг из 20 лучших смартфонов, которые уже доступны для покупки или появятся в продаже в ближайшее время, пишут «Известия».
Обновлено в 03:38
Футбол

«Наполи» на своём поле проиграл «Аталанте» в матче Серии А

Неаполитанский "Наполи" потерпел поражение от "Аталанты" в матче 33-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на "Сан-Паоло", завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Обновлено в 15:18
Космос

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Политика

Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Здоровье

Более 16 тысяч москвичей бесплатно проверились на туберкулез

Всего в акции приняли участие более 23 тысяч человек, а обследовались 16 тысяч.
Обновлено в 01:39
Политика

Коломойский рассказал, когда вернется на Украину

После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 16:04
ЖКХ

Стал известен график отключения горячей воды

График отключения горячей воды на 2019 год опубликован на сайте «Московской объединенной энергетической компании».
Обновлено в 09:51
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