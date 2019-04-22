Экономика
Средний размер потребкредита вырос на четвертьБизнес.Ру 06:20
Средний размер потребкредитов составил в первом квартале 170,3 тысячи рублей. Это на 33 тысячи больше, чем в прошлом году (+24,3%). Дороже всех потребекредиты в Москве (405,9 тысячи рублей), Московской области (279,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (275,5 тыс. рублей).
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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
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Стал известен график отключения горячей воды в Москве
Более точные даты и сроки отключения горячей воды жители столицы могут узнать с помощью специального информационного сервиса, который есть на портале компании.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Американский самолёт-разведчик заметили недалеко от Крыма
Самолёт американских ВВС заметили у российских границ.
Обновлено в 10:56
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Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины
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Шоу-бизнес
Во время выступления Пугачева забыла слова песни
Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
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Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну
Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.
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Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid
Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
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Subaru отзывает в России более 52 тысяч автомобилей
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Политика
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Общество
В Британии нашли самого большого в мире осла
Деррик принадлежит к породе американских мамонтовых ослов — её представители являются самыми крупными в мире.
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Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
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Авто
Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo
Lynk & Co был создан всего 3 года назад. В настоящий момент фирма выпускает два кроссовера и один седан, ориентированный на рынок Китая.
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Какие лидеры государств пришли в политику из шоубизнеса
Обновлено в 13:12
Происшествия
Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео
Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.
Обновлено вчера в 19:13
Футбол
Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»
Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Политика
Поклонская раскритиковала мавзолей Ленина
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу
Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Религия
У православных наступила Страстная неделя
По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
В Минобороны России предостерегли от военной операции США в Венесуэле
Военная операция против Венесуэлы, планы которой вынашивают США, будет не в интересах Вашингтона, поскольку сплотит венесуэльцев вокруг их законно избранного президента Николаса Мадуро и настроит страны Латинской Америки против Соединенных Штатов, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину
Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".
Обновлено в 03:23
Политика
Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
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Обновлено в 05:22
Происшествия
В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников
Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший глава Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:03
Футбол
Аршавин рассказал о самых значимых матчах в карьере
Обновлено в 11:55
Политика
Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру
Ранее стало известно, что в Генпрокуратуру Украины на допрос вызвали в том числе Бориса Ложкина, бывшего руководителя администрации Петра Порошенко, действующего заместителя главы АП Алексея Филатова и Валерию Гонтареву.
Обновлено в 10:48
Транспорт
Работу московского метро и МЦК продлят в день празднования Пасхи
Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в день празднования Пасхи, 28 апреля, будут работать до 02:00 следующего дня, рассказали в мэрии столицы.
Обновлено в 11:34
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
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