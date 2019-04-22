Экономика

Средний размер потребкредита вырос на четвертьБизнес.Ру 06:20

Средний размер потребкредитов составил в первом квартале 170,3 тысячи рублей. Это на 33 тысячи больше, чем в прошлом году (+24,3%). Дороже всех потребекредиты в Москве (405,9 тысячи рублей), Московской области (279,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (275,5 тыс. рублей).
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В Нижегородской области средний размер потребительского кредита вырос на 24,6% в I квартале

RT на русском12:23

Средний размер потребкредита в РФ в I квартале вырос на 24,3%

ПРАЙМ04:37

Размер выдаваемых потребкредитов в Калининградской области с начала 2019 года вырос на треть

Клопс05:20

НБКИ: размер потребкредитов вырос в I квартале почти на четверть

News.ru04:54

В Нижегородской области средний размер потребкредита вырос на 24,6%

Ньюс-НН04:44

В России на четверть вырос средний размер потребительского кредита, Петербург отстает

Фонтанка.Ру07:36

Средний размер потребительского кредита в России вырос на четверть

Полит.ру05:42
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Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Обновлено в 11:14
ЖКХ

Стал известен график отключения горячей воды в Москве

Более точные даты и сроки отключения горячей воды жители столицы могут узнать с помощью специального информационного сервиса, который есть на портале компании.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Американский самолёт-разведчик заметили недалеко от Крыма

Самолёт американских ВВС заметили у российских границ.
Обновлено в 10:56
Политика

Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Во время выступления Пугачева забыла слова песни

Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
Политика

Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну

Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.
Обновлено в 13:04
Авто

Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid

Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
Авто

Subaru отзывает в России более 52 тысяч автомобилей

Обновлено в 09:30
Политика

В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Общество

В Британии нашли самого большого в мире осла

Деррик принадлежит к породе американских мамонтовых ослов — её представители являются самыми крупными в мире.
Обновлено в 13:14
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Авто

Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo

Lynk & Co был создан всего 3 года назад. В настоящий момент фирма выпускает два кроссовера и один седан, ориентированный на рынок Китая.
Обновлено в 06:37
Кино

Какие лидеры государств пришли в политику из шоубизнеса

Обновлено в 13:12
Происшествия

Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.
Обновлено вчера в 19:13
Футбол

Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»

Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Обновлено в 06:49
Политика

Поклонская раскритиковала мавзолей Ленина

Обновлено в 02:21
Происшествия

В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу

Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Религия

У православных наступила Страстная неделя

По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

В Минобороны России предостерегли от военной операции США в Венесуэле

Военная операция против Венесуэлы, планы которой вынашивают США, будет не в интересах Вашингтона, поскольку сплотит венесуэльцев вокруг их законно избранного президента Николаса Мадуро и настроит страны Латинской Америки против Соединенных Штатов, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину

Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".
Обновлено в 03:23
Политика

Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае

В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены

Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников

Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший глава Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:03
Футбол

Аршавин рассказал о самых значимых матчах в карьере

Обновлено в 11:55
Политика

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру

Ранее стало известно, что в Генпрокуратуру Украины на допрос вызвали в том числе Бориса Ложкина, бывшего руководителя администрации Петра Порошенко, действующего заместителя главы АП Алексея Филатова и Валерию Гонтареву.
Обновлено в 10:48
Транспорт

Работу московского метро и МЦК продлят в день празднования Пасхи

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в день празднования Пасхи, 28 апреля, будут работать до 02:00 следующего дня, рассказали в мэрии столицы.
Обновлено в 11:34
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
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