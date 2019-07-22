Экономика

Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%Коммерсантъ вчера в 21:01

Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
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Средний размер потребкредита в России во втором квартале вырос на 6,9%

Сильнее всего средний размер потребительских кредитов во втором квартале 2019 года вырос в Хабаровском крае (+15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), Кемеровской и Тюменской областях (+14,9% и +14,8% соответственно).
ТАССвчера в 20:05

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Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7% за год

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Суммы потребкредитов выросли в России

News.ruвчера в 20:58

Средний размер потребкредита в России вырос на 7%

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