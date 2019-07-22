Сильнее всего средний размер потребительских кредитов во втором квартале 2019 года вырос в Хабаровском крае (+15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), Кемеровской и Тюменской областях (+14,9% и +14,8% соответственно).

с чего всё началось

Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Политика Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс.

Происшествия ФСБ задержала смертника с поясом шахида Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.

Политика Партия Зеленского в новой Раде может получить 243 места Президентская партия "Слуга народа" в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство.

Общество Фигурант расследования Голунова избавился от российских активов 19-летний Егор Мазараки (на фото второй слева), дядя которого работает первым заместителем главы подведомственного мэрии Москвы ГБУ "Ритуал", полностью избавился от российского бизнеса после выхода расследования журналиста Ивана Голунова о связи московского ритуального рынка с ФСБ.

Общество Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.

Экономика Western Union ограничила сумму переводов за рубеж Платежная система Western Union ограничила сумму переводов из России в большинство стран мира суммой, сообщает ТАСС.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Политика В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.

Футбол Игрок московского «Спартака» Ханни близок к уходу из клуба Атакующий полузащитник московского "Спартака" Ханни совсем скоро может продолжить карьеру в Катаре, сообщает Sport24.

Общество Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.

Происшествия В Иркутской области беременная погибла в ДТП с машиной скорой помощи В Качугском районе Иркутской области в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, сообщается на сайте областного ГУ МВД.

Политика ЦИК Украины признала состоявшимися выборы в Верховную раду Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук в ходе пресс-конференции сообщила о том, что внеочередные выборы в Верховную раду признаны состоявшимися.

Происшествия Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.

Политика Парламентские выборы завершаются на территории Украины По сравнению с прошлыми выборами, в 2014 году, нынешние прошли при низкой явке.

Общество Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем В документе Минпромторг предлагает "рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания".

Экономика Интервью: Максим Орешкин М. Орешкин ― Да не спрашивали, потому что он сидит рядом и участвует активно в этих переговорах и сам открыто говорит, что он делает и зачем.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.

Армия и оружие Новые истребители Су-35С поступили на вооружение в авиаполк ЗВО Три новейших многоцелевых истребителя Су-35С поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Культура Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.

Происшествия Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.