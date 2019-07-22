Экономика
Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%Коммерсантъ вчера в 21:01
Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Сильнее всего средний размер потребительских кредитов во втором квартале 2019 года вырос в Хабаровском крае (+15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), Кемеровской и Тюменской областях (+14,9% и +14,8% соответственно).ТАССвчера в 20:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс.
Обновлено в 00:00
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Партия Зеленского в новой Раде может получить 243 места
Президентская партия "Слуга народа" в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство.
Обновлено в 02:57
Общество
Фигурант расследования Голунова избавился от российских активов
19-летний Егор Мазараки (на фото второй слева), дядя которого работает первым заместителем главы подведомственного мэрии Москвы ГБУ "Ритуал", полностью избавился от российского бизнеса после выхода расследования журналиста Ивана Голунова о связи московского ритуального рынка с ФСБ.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за рубеж
Платежная система Western Union ограничила сумму переводов из России в большинство стран мира суммой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:07
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Авто
Разводка автосалона: брызговики обязательны! — но вот ответ ГИБДД
Собираюсь заказывать машину в автосалоне.
Обновлено в 01:07
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории
Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
Игрок московского «Спартака» Ханни близок к уходу из клуба
Атакующий полузащитник московского "Спартака" Ханни совсем скоро может продолжить карьеру в Катаре, сообщает Sport24.
Обновлено в 03:16
Общество
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Иркутской области беременная погибла в ДТП с машиной скорой помощи
В Качугском районе Иркутской области в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, сообщается на сайте областного ГУ МВД.
Обновлено в 01:46
Политика
ЦИК Украины признала состоявшимися выборы в Верховную раду
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук в ходе пресс-конференции сообщила о том, что внеочередные выборы в Верховную раду признаны состоявшимися.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Парламентские выборы завершаются на территории Украины
По сравнению с прошлыми выборами, в 2014 году, нынешние прошли при низкой явке.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
В документе Минпромторг предлагает "рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания".
Обновлено 20 июля в 03:21
Экономика
Интервью: Максим Орешкин
М. Орешкин ― Да не спрашивали, потому что он сидит рядом и участвует активно в этих переговорах и сам открыто говорит, что он делает и зачем.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено 20 июля в 03:47
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено 20 июля в 08:28
Армия и оружие
Новые истребители Су-35С поступили на вооружение в авиаполк ЗВО
Три новейших многоцелевых истребителя Су-35С поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.
Обновлено в 03:17
Культура
Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране
Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий
Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.
Обновлено в 03:55
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20