Средний размер выданных россиянам потребительских кредитов во втором квартале 2019 года достиг 188,4 тыс. рублей - это на 6,9% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

с чего всё началось

Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%

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