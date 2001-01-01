Экономика
Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%Коммерсантъ вчера в 21:01
Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
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Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
Британия подозревает Россию в причастности к задержанию танкера
Британское издание Sunday Mirror сообщило о том, что служба британской внешней разведки МI-6 и Центр правительственной связи проводят расследование инцидента, во время которого иранскими властями был задержан британский танкер Stena Impero.
Обновлено вчера в 04:50
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
Движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.
Обновлено в 02:54
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.
Обновлено вчера в 15:50
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории
Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано
Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Авто
Названы самые угоняемые в России автомобили
Самыми угоняемыми в России автомобилями оказались "бюджетники".
Обновлено в 03:06
Футбол
«Реал» согласился продать Хамеса Родригеса в «Атлетико»
"Реал" согласен продать полузащитника Хамеса Родригеса в "Атлетико" за 40 миллионов евро, информирует Calcio Napoli 24.
Обновлено в 01:17
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика
Данные ЦИК показали шанс партии Зеленского создать кабмин без коалиции
Если после обработки оставшихся бюллетеней партия не растеряет образовавшееся преимущество, Зеленский и его команда смогут впервые в истории Украины сформировать правительство самостоятельно, не создавая коалиции с другими партиями.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Футбол
В Сети появилось фото из барака Кокорина и Мамаева в колонии
В Интернете появились кадры из барака, где живут Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 18:51
Авто
Назван лучший гибридный автомобиль на российском рынке
Автоэксперт в очередной раз проанализировал российский авторынок и назвал лучший гибридный автомобиль, представленный в нашей стране, а также оценил шансы развития этого сегмента рынка.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
Обновлено в 02:03
Финансы
Курс доллара снизился до 63,02 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 63,02 рубля.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Сотрудник МЧС погиб при тушении степного пожара в Оренбуржье
Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного Оренбургской области погиб во время тушения степного пожара, говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой областного МЧС.
Обновлено в 01:38
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки — Анапа
Обновлено 19 июля в 10:20
Общество
Новосибирск окутал дым от пожаров в Красноярском крае
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
Сирийские боевики атаковали город с российскими военными
В Сирии атакован город с российскими военными.
Обновлено 19 июля в 07:48
Здоровье
В России стало больше детей с инвалидностью
За последние несколько лет число взрослых россиян с инвалидностью уменьшилось, в то время среди детей данный показатель вырос.
Обновлено в 02:27
Экономика
Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа «Арктика»
Строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа "Арктика" обойдется в 100 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 02:58
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Технологии
На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет
Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.
Обновлено вчера в 17:27
Здоровье
Пациенты больницы в Забайкалье вынуждены стирать себе бинты
В информационном агентстве «Чита.ру» сообщают, что пациентам стационара в населенном пункте Вершино-Дарасунский, приходится стирать себе бинты из-за недостаточного финансирования больниц Забайкалья.
Обновлено в 03:10
Гаджеты
Анонсирован выход первого в мире смартфона Redmi с камерой в 64 Мп
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг показали пользователям Сети фото, которое было сделано на камеру в режиме 64 Мп.
Обновлено в 01:35