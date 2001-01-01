Сильнее всего средний размер потребительских кредитов во втором квартале 2019 года вырос в Хабаровском крае (+15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), Кемеровской и Тюменской областях (+14,9% и +14,8% соответственно).

с чего всё началось

Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%

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