Экономика
Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%Коммерсантъ вчера в 21:01
Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
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Сильнее всего средний размер потребительских кредитов во втором квартале 2019 года вырос в Хабаровском крае (+15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), Кемеровской и Тюменской областях (+14,9% и +14,8% соответственно).ТАССвчера в 20:05
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