Экономика
Средний размер потребкредита в России вырос на 7%Вести.Финанс 02:29
Снижение среднего размера потребкредита отмечено в Москве (- 5, 2 %) и Челябинской области (- 0, 2 %). По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2019 г. количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 9,04 млн ед.
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с чего всё началось
Средний размер выданных россиянам потребительских кредитов во втором квартале 2019 года достиг 188,4 тыс. рублей - это на 6,9% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).ТАССвчера в 20:05
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Музыка
Витас принял участие в бельгийском фестивале Tomorrowland
Обновлено в 09:41
Политика
МИД России прокомментировал выборы на Украине
Результаты парламентских выборов на Украине говорят об усталости народа страны от политики запугивания и террора, следует из комментария МИД России.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено в 11:50
Общество
Соловьев оправдался за вид на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал данные блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 11:45
Кино
«Король Лев» собрал более миллиарда рублей за выходные
Американский фильм «Король лев» Джона Фавро за первые четыре дня в российском прокате собрал более миллиарда рублей.
Обновлено в 01:21
Политика
Huawei тайно помогла КНДР создать мобильную сеть, сообщили СМИ
Компания Huawei Technologies втайне помогла правительству КНДР создать и поддерживать мобильную беспроводную сеть Koryolink, сообщает издание Washington Post со ссылкой на анонимные источники и предоставленные ими документы.
Обновлено в 10:20
Здоровье
Вероника Скворцова посетила хирургический кардиоцентр в Астрахани
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе рабочей поездки в Астрахань 22 июля посетила федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии и высоко оценила его работу.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Россия и Китай решили договориться о военном сотрудничестве
Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Политика
Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству
Владимир Зеленский одобрил меры по противодействию рейдерству. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
Обновлено в 10:16
Политика
Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели
Индия планирует закупать у России ракетные двигатели для своей космической программы, сообщил журналистам в Нью-Дели вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 11:35
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Здоровье
В Петербурге снова выросло число пострадавших от укусов клещей
За прошедшую неделю за помощью к врачам из-за укусов клещей обратились 193 человека — число пациентов снова стало расти, сообщается на сайте больницы имени Боткина.
Обновлено в 11:43
Авто
Названы комплектации Lada XRay Cross с вариатором
Накануне запуска в продажу АвтоВАЗ рассекретил комплектации и ценники на обновленную Lada XRay Cross с приставкой "AT".
Обновлено 20 июля в 07:19
Гаджеты
Представлен самый мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 2
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Технологии
Производство двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
Обновлено в 08:38
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Россия обсуждает с Турцией совместное производство компонентов С-400
Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Москва и Анкара рассматривают возможность совместного производства элементов для зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
Карта памяти Superior Pro microSDXC UHS-I соответствует спецификациям UHS Speed Class 3 (U3) и UHS Video Speed Class 30 (V30)
Компания Silicon Power сообщила о выпуске карты памяти microSDXC UHS-I Superior Pro.
Обновлено в 11:06
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Германские ВМС принимают на вооружение новые вертолёты NH90 Sea Lion
Новый вертолет NH90 Sea Lion (Морской лев) является разработанной по заказу ВМС Германии модификацией "сухопутного" вертолёта NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter).
Обновлено в 11:39