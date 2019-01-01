Экономика

Средний размер потребкредита в России вырос на 7%Вести.Финанс 02:29

Снижение среднего размера потребкредита отмечено в Москве (- 5, 2 %) и Челябинской области (- 0, 2 %). По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2019 г. количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 9,04 млн ед.
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с чего всё началось

Средний размер потребкредита в России во втором квартале вырос на 6,9%

Средний размер выданных россиянам потребительских кредитов во втором квартале 2019 года достиг 188,4 тыс. рублей - это на 6,9% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАССвчера в 20:05

Подробнее о событии

Размер потребкредитов в России вырос на 6,9%

АМИТЕЛвчера в 21:48

Средний размер потребкредита в России вырос на 7%

Вести.Финанс02:29

Красноярский край входит число регионов-лидеров по средней сумме кредитов

ТВК01:14

Аналитики оценили рост среднего размера потребкредита

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Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%

Коммерсантъвчера в 21:01

Суммы потребкредитов выросли в России

News.ruвчера в 20:58

Средний размер потребкредита в России во втором квартале вырос на 6,9%

ТАССвчера в 20:05
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Кино

«Король Лев» собрал более миллиарда рублей за выходные

Американский фильм «Король лев» Джона Фавро за первые четыре дня в российском прокате собрал более миллиарда рублей.
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Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Кино

Тора превратят в женщину в новом фильме Marvel

В четвертом фильме о супергерое Торе из вселенной Marvel появится Тор-женщина.
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Космос

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

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Происшествия

Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты

Суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Магнитогорска Челябинской области Александра Магиленца, обвиняемого в убийстве проживавшей в США участницы конкурса красоты Ксении Мецгер ради похищения ее машины.
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Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
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Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика

В Генпрокуратуре Украины объяснили исчезновение Луценко

По словам юриста, с сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет его первый зам. Представитель надзорного ведомства Лариса Сарган со своей стороны заявила, что генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Происшествия

РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми

"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны

Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Энергетика

Газпром продолжит строительство «Южного потока»

В «Газпроме» сообщили, что строительство линейной части газопровода позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края и обеспечит растущий спрос на газ в регионе, а так же в Крыму и на Ставрополье.
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Армия и оружие

Россия и Китай решили договориться о военном сотрудничестве

Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.
Обновлено в 07:09
Политика

Лукашенко предложил ЕС «сказать Б» в отношении ситуации на Украине

Украина нуждается в поддержке со стороны Европейского Союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с представителем ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, сообщает агентство БЕЛТА.
Обновлено в 08:51
Политика

Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 05:55
Шоу-бизнес

Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения

Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Авто

Продажи Toyota RAV4 нового поколения стартуют осенью

Компания Toyota готовит кроссовер RAV4 пятого поколения к выходу на новый рынок.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Юрист прокомментировал размещение штаба Навального в подвале дома

Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.
Обновлено в 07:40
Политика

Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Политика

В правительстве Украины прошли масштабные обыски

Правоохранительные органы проводят следственные действия в служебных помещениях кабмина, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятии «Спецтехноэкспорт».
Обновлено в 08:17
Космос

В России остановлено производство двигателей для ракет «Протон»

Обновлено в 07:30
Политика

РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Экономика

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Автоспорт

Шибалов отметил значимость своей победы в ралли «Шелковый путь»

Пилот российской команды "Камаз-мастер" Антон Шибалов отметил значимость своей победы в ралли "Шелковый путь" 2019 года.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Экономика

Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске

Обновлено в 04:19
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Политика

В Москве завершился митинг оппозиции

Согласованный столичными властями митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве завершился.
Обновлено 20 июля в 10:07
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