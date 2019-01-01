Экономика
Средний размер потребкредита в России вырос на 7%Вести.Финанс 02:29
Снижение среднего размера потребкредита отмечено в Москве (- 5, 2 %) и Челябинской области (- 0, 2 %). По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2019 г. количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 9,04 млн ед.
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Средний размер выданных россиянам потребительских кредитов во втором квартале 2019 года достиг 188,4 тыс. рублей - это на 6,9% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).ТАССвчера в 20:05
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый генпрокурор страны будет назначен после полного формирования Верховной рады, сообщает ФАН.
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В правоохранительных органах Финляндии отмечают, что двое человек погибли на месте: женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения.
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Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
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Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
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Политика
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Канадский хоккеист обвинил российских игроков в «показухе»
Канадский защитник магнитогорского "Металлурга" Пол Постма заявил, что его удивил менталитет российских игроков.
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