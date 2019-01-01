Экономика

Средний размер потребкредита в России вырос на 7%Вести.Финанс 02:29

Снижение среднего размера потребкредита отмечено в Москве (- 5, 2 %) и Челябинской области (- 0, 2 %). По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2019 г. количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 9,04 млн ед.
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с чего всё началось

Средний размер потребкредита в России во втором квартале вырос на 6,9%

Средний размер выданных россиянам потребительских кредитов во втором квартале 2019 года достиг 188,4 тыс. рублей - это на 6,9% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАССвчера в 20:05

Подробнее о событии

Аналитики оценили рост среднего размера потребкредита

Rambler News Service04:23

Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%

Коммерсантъвчера в 21:01

Красноярский край входит число регионов-лидеров по средней сумме кредитов

ТВК01:14

Размер потребкредитов в России вырос на 6,9%

АМИТЕЛвчера в 21:48

Средний размер потребкредита в России вырос на 7%

Вести.Финанс02:29

Суммы потребкредитов выросли в России

News.ruвчера в 20:58

Средний размер потребкредита в России во втором квартале вырос на 6,9%

ТАССвчера в 20:05
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Космос

Самый мощный российский спутник связи связи введен в эксплуатацию

Обновлено в 06:53
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ

Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Авто

УАЗ «Патриот» получит американский дизельный мотор

Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Россия и Турция обсуждают совместное производство компонентов С-400

Обновлено в 06:45
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Космос

Индия запустила к Луне станцию с луноходом

Обновлено в 05:32
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Авто

В кроссовере BMW iNext дебютирует экзотический руль

Электрический кроссовер BMW iNext будет запущен на поток лишь в 2021 году, так что до своего выхода ещё не раз даст повод поговорить о себе.
Обновлено в 04:58
Наука

В продукты россиян попадут панцири саранчи

Обновлено в 01:21
Происшествия

Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации

Обновлено в 06:51
Политика

В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Музыка

Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом

Обновлено вчера в 12:29
Кино

Студия Marvel представила график выхода 10 фильмов и сериалов

Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия

Опубликованы кадры задержания сотрудника МЧС на планерке в мэрии Читы

Кадры задержания майора МЧС Ивана Пименова во время планерки и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова представителями ФСБ опубликованы в Сети.
Обновлено в 07:08
Политика

Зеленский назвал сроки назначения нового генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый генпрокурор страны будет назначен после полного формирования Верховной рады, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 19:39
Шоу-бизнес

Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером

Дарья Жукова занимается подготовкой к свадьбе с миллиардером из Греции.
Обновлено в 03:42
Футбол

Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Политика

ЦИК Украины обработал треть голосов. Пять партий проходят в парламент

На втором месте находится партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,75%, на третьем — партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», она набирает 8,71%.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В Финляндии россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек

В правоохранительных органах Финляндии отмечают, что двое человек погибли на месте: женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения.
Обновлено вчера в 20:06
Экономика

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Политика

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Общество

Почти 33 тысячи жителей Нью-Йорка временно остались без электричества

Обновлено в 00:05
Транспорт

В Лазовском районе Приморья ввели режим ЧС после тайфуна

Режим ЧС муниципального уровня ввели в Лазовском районе Приморья из-за подтоплений после тайфуна "Данас", сообщает администрация края.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Минобороны отреагировало на данные об ударе ВКС по рынку в Сирии

Минобороны опровергло сообщения об ударе самолетов РФ по рынку в Сирии, сообщает ТАСС. Об этом говорится в заявлении военного ведомства.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Минобороны РФ запустило сайт о Главном военно-морском параде

Министерство обороны Российской Федерации запустило сайт, посвященный Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Хоккей

Канадский хоккеист обвинил российских игроков в «показухе»

Канадский защитник магнитогорского "Металлурга" Пол Постма заявил, что его удивил менталитет российских игроков.
Обновлено вчера в 23:16
Главное