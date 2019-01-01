Экономика

Средний размер потребкредита в России вырос на 7%Вести.Финанс 02:29

Снижение среднего размера потребкредита отмечено в Москве (- 5, 2 %) и Челябинской области (- 0, 2 %). По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2019 г. количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 9,04 млн ед.
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с чего всё началось

Средний размер потребкредита в России во втором квартале вырос на 6,9%

Средний размер выданных россиянам потребительских кредитов во втором квартале 2019 года достиг 188,4 тыс. рублей - это на 6,9% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАССвчера в 20:05

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Аналитики оценили рост среднего размера потребкредита

Rambler News Service04:23

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Вести.Финанс02:29

Размер потребкредитов в России вырос на 6,9%

АМИТЕЛвчера в 21:48

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ТВК01:14

Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%

Коммерсантъвчера в 21:01

Суммы потребкредитов выросли в России

News.ruвчера в 20:58

Средний размер потребкредита в России во втором квартале вырос на 6,9%

ТАССвчера в 20:05
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Футбол

Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»

Полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни продолжит карьеру в "Аль-Гарафе", сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба из Катара в Twitter.
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В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
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Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

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В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

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Названы самые угоняемые машины в РФ

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.
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В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
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Политика

Только восемь избирателей поддержали Савченко на выборах в Раду

Депутат Верховной рады восьмого созыва Надежда Савченко не смогла заручиться поддержкой избирателей, чтобы гарантировать себе депутатское кресло в новом парламенте.
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Пушков оценил итоги выборов в Раду

Напомним, по итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% после обработки 50% голосов.
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Политика

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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
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Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
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Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию с фолом Зелимхана Бакаева в матче 2-го тура РПЛ "Ростов" – "Спартак" (2:2), за которое арбитр Кирилл Левников должен был удалять футболиста красно-белых.
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Итоги парламентских выборов на Украине. Главное

ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
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В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.
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По словам специалистов, коллаген обеспечивает эластичность и упругость кожи. Учеными были названы продукты, ускоряющие старение.
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Путин отменил российские санкции против Эритреи

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В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
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Президент России Владимир Путин своим указом утвердил состав наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей».
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