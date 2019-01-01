Экономика
Средний размер потребкредита в России вырос на 7%Вести.Финанс 02:29
Снижение среднего размера потребкредита отмечено в Москве (- 5, 2 %) и Челябинской области (- 0, 2 %). По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2019 г. количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 9,04 млн ед.
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Средний размер выданных россиянам потребительских кредитов во втором квартале 2019 года достиг 188,4 тыс. рублей - это на 6,9% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).ТАССвчера в 20:05
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Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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Происшествия
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Финансы
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Заседание Банка России в пятницу уже практически лишено интриги – большинство участников рынка ожидают снижение ключевой ставки (SGe: —25 бп).
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Политика
В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
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Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
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