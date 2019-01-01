Средний размер выданных россиянам потребительских кредитов во втором квартале 2019 года достиг 188,4 тыс. рублей - это на 6,9% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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Снижение среднего размера потребкредита отмечено в Москве (- 5, 2 %) и Челябинской области (- 0, 2 %). По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2019 г. количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 9,04 млн ед.

Средний размер потребкредита в России вырос на 7%

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