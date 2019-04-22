Экономика
Средний размер потребкредита вырос на четвертьБизнес.Ру 06:20
Средний размер потребкредитов составил в первом квартале 170,3 тысячи рублей. Это на 33 тысячи больше, чем в прошлом году (+24,3%). Дороже всех потребекредиты в Москве (405,9 тысячи рублей), Московской области (279,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (275,5 тыс. рублей).
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Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Обновлено в 05:29
Недвижимость
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае
Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Футбол
«Ростов» просит РФС оценить работу арбитра в игре с «Оренбургом»
"Ростов" опубликовал обращение к департаменту судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) с просьбой обратить внимание на ошибки, которые, по мнению клуба, допустил арбитр матча против "Оренбурга".
Обновлено в 10:03
Политика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах
Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Экстремистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.
Обновлено в 06:33
Хоккей
Хоккеист «Виннипега» Киселевич получил вызов в сборную России на ЧМ
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" Богдан Киселевич получил вызов в сборную России для участия в чемпионате мира - 2019.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Западная коалиция готовит боевиков для захвата новых районов в Сирии
Боевики из оппозиционной группировки «Джейш Магавир ат-Таура», которых поддерживает международная коалиция во главе с США, готовятся к захвату новых районов на востоке Сирии.
Обновлено в 07:51
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой
Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Политика
Команда Зеленского готовит восемь законопроектов для внесения в Раду
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду.
Обновлено в 07:20
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина
Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.
Обновлено в 07:52
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Финансы
Фондовый рынок США начал неделю со снижения индексов
Основные индексы фондового рынка США открыли первые торги на неделе в «красной зоне», 22 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Наука
На здоровье: как смертельный яд помогает сохранить молодость и лечить болезни
В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.
Обновлено 19 апреля в 04:51
Армия и оружие
Обмен пленными прошел в Сирии при поддержке военных РФ, Ирана и Турции
Обмен был организован при участии представителей Минобороны России, Турции и Ирана в рамках деятельности Рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии, созданной по итогам международной встречи по Сирии в Астане 22 декабря 2017 года.
Обновлено в 09:15
Политика
Киевский суд приостановил процедуру переименования УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Юрий Николаев впервые вышел в свет после выписки из больницы
Впервые вышел в свет Николаев 19 апреля — ведущий посетил мероприятие журнала «КиноРепортер».
Обновлено в 08:00
Транспорт
Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»
Обновлено в 08:43
Политика
Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУ
Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что не собирается являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), и приглашает следователей прибыть для проведения следственных действий в Лондон.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Наука
ЦЕРН поможет России создать коллайдер
Проект представили в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН. Российские и зарубежные ученые вместе будут создавать коллайдер.
Обновлено в 06:57