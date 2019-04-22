Средний размер потребкредита вырос на четвертьБизнес.Ру 06:20

Средний размер потребкредитов составил в первом квартале 170,3 тысячи рублей. Это на 33 тысячи больше, чем в прошлом году (+24,3%). Дороже всех потребекредиты в Москве (405,9 тысячи рублей), Московской области (279,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (275,5 тыс. рублей).

Недвижимость Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.

Происшествия Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.

Происшествия В Москве пропала картина Левитана Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.

Футбол «Ростов» просит РФС оценить работу арбитра в игре с «Оренбургом» "Ростов" опубликовал обращение к департаменту судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) с просьбой обратить внимание на ошибки, которые, по мнению клуба, допустил арбитр матча против "Оренбурга".

Политика WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.

Происшествия В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке Экстремистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.

Хоккей Хоккеист «Виннипега» Киселевич получил вызов в сборную России на ЧМ Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" Богдан Киселевич получил вызов в сборную России для участия в чемпионате мира - 2019.

Армия и оружие Западная коалиция готовит боевиков для захвата новых районов в Сирии Боевики из оппозиционной группировки «Джейш Магавир ат-Таура», которых поддерживает международная коалиция во главе с США, готовятся к захвату новых районов на востоке Сирии.

Политика Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.

Шоу-бизнес Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.

Общество «Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.

Политика Команда Зеленского готовит восемь законопроектов для внесения в Раду Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду.

Футбол Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.

Религия У православных христиан началась Страстная неделя Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.

Политика В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Финансы Фондовый рынок США начал неделю со снижения индексов Основные индексы фондового рынка США открыли первые торги на неделе в «красной зоне», 22 апреля передает агентство Reuters.

Наука На здоровье: как смертельный яд помогает сохранить молодость и лечить болезни В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.

Армия и оружие Обмен пленными прошел в Сирии при поддержке военных РФ, Ирана и Турции Обмен был организован при участии представителей Минобороны России, Турции и Ирана в рамках деятельности Рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии, созданной по итогам международной встречи по Сирии в Астане 22 декабря 2017 года.

Политика Киевский суд приостановил процедуру переименования УПЦ Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.

Шоу-бизнес Юрий Николаев впервые вышел в свет после выписки из больницы Впервые вышел в свет Николаев 19 апреля — ведущий посетил мероприятие журнала «КиноРепортер».

Политика Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУ Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что не собирается являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), и приглашает следователей прибыть для проведения следственных действий в Лондон.

Происшествия В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.

Политика Максим Галкин поздравил Зеленского с победой Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.