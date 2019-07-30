Темпы роста реального размера назначенных пенсий россиян ускорились в июне на 0,5 п.п. по сравнению с маем, сообщил Росстат (*.pdf). В июне реальные пенсии увеличились на 1,4% против 0,9% в мае. Июньский рост показателя стал самым высоким с начала года.

Росстат сообщил об ускорении роста реальных пенсий в июне

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