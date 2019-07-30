Экономика
Росстат сообщил об ускорении роста реальных пенсий в июнеРБК вчера в 10:07
Темпы роста реального размера назначенных пенсий россиян ускорились в июне на 0,5 п.п. по сравнению с маем, сообщил Росстат (*.pdf). В июне реальные пенсии увеличились на 1,4% против 0,9% в мае. Июньский рост показателя стал самым высоким с начала года.
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Обновлено вчера в 09:41
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24 мюля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.
Обновлено вчера в 18:43
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Эксперты считают, что ФРС снизит учетную ставку на 25 базисных пунктов
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Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
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Завод несколько раз останавливался из-за финансовых проблем, но, для того чтобы актив «эффективно развивался», создавал дополнительные рабочие места и увеличивал отчисления в бюджет, ему нужна помощь из бюджета – такое письмо президенту Владимиру Путину написал предправления Сбербанка Герман Греф.
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
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Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной
Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено вчера в 09:19
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Россияне стали реже оставлять завещания
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Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
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Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.
Обновлено вчера в 21:00
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Физики впервые сняли на видео, как вращается одиночная молекула
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Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
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