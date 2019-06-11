Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн рублейInkazan 05:52

Банк России в конце мая сообщил, что видит риски образования "кредитной спирали", в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость – фактором дальнейшего роста кредитования.

с чего всё началось

В России средний размер ипотечного кредита, который выдавали российские банки в апреле этого года, вырос до рекордного показателя в 2,55 миллиона рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс». Отмечается, что за год рост составил около 18%.

Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн рублей

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