Финансы
Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн рублейInkazan 05:52
В России средний размер ипотечного кредита, который выдавали российские банки в апреле этого года, вырос до рекордного показателя в 2,55 миллиона рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс». Отмечается, что за год рост составил около 18%.
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Банк России в конце мая сообщил, что видит риски образования "кредитной спирали", в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость – фактором дальнейшего роста кредитования.РИА Новостивчера в 20:50
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