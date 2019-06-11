Финансы
Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн рубРБК 21:05
Ранее в Объединенном кредитном бюро говорили, что в апреле средний размер ипотечного кредита увеличился на 12% и составил 2,23 млн руб. За месяц в стране было выдано более 90 тыс. кредитов на общую сумму в 200,75 млрд руб. В конце мая ЦБ сообщал, что годовые темпы роста задолженности по ипотеке составляют 24,7%, в последний раз на таком уровне они были в начале 2014 года.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:34, Ашберн
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