Финансы
Средний размер ипотеки в России в апреле побил рекордРеальное время вчера в 22:45
Согласно исследованию, в апреле был достигнут рекордный показатель среднего размера ипотеки в 2,55 млн рублей. Общий объем выданных ипотечных кредитов за апрель вырос на 2,6%. За год рост составил 5,4% — до 108,6 млрд рублей.
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с чего всё началось
Банк России в конце мая сообщил, что видит риски образования "кредитной спирали", в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость – фактором дальнейшего роста кредитования.РИА Новостивчера в 20:50
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Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Футбол
Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека возглавил "Рому" .
Обновлено в 04:08
Финансы
Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утром
Доллар и евро упали на "Московской бирже" во вторник утром, рубль заметно укрепился к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики большинства мировых рынков, связанной с улучшением отношения инвесторов к рисковым активам.
Обновлено в 03:30
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
Обновлено в 02:15
Футбол
«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В хабаровском заповеднике плюшевый медведь помог задержать браконьеров
Инспекторы заповедника "Большехехцирский" для задержания браконьеров на территории охранной зоны использовали плюшевого медведя, снабженного радиостанцией.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Защита Голунова обжаловала его домашний арест
Защита журналиста "Медузы" Ивана Голунова обжаловала решение суда о домашнем аресте корреспондента.
Обновлено в 04:20
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Снос чеченских указателей под Кизляром попал на видео
Опубликовано видео сноса ночью указателей Чечни в Дагестане.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Общество
Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска
Росавиация в 2019 году начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах, сообщили сотрудники пяти авиакомпаний.
Обновлено в 01:35
Транспорт
СМИ: в Японии появятся специальные права для пожилых водителей
Правительство Японии планирует выдавать пожилым водителям в возрасте старше 75 лет специальные права, которые бы распространялись только на вождение автомобилей, оснащенных различными электронными "помощниками", в частности системой автоматического торможения.
Обновлено в 03:46
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
По версии журнала Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Ее стоимость оценили в $205,5 млн (рост 12% к 2018 году).
Обновлено в 04:15
Политика
Пушков оценил предложение Демпартии Молдавии взять курс на Россию
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что лидер антироссийской Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк передал вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с предложением изменить внешнеполитический курс Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 03:02
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Авто
Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Нижнем Тагиле после взрыва газа введён режим ЧС
В свердловском Нижнем Тагиле после произошедшего вечером 10 июня взрыва газа в пятиэтажке на Черноисточинском шоссе объявлен режим ЧС.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Экс-глава клиники Мешалкина обратился к Путину за помощью
В письме, которое написал Караськов президенту РФ Владимиру Путину (есть в расппоряжении редакции), он заявляет о полной своей невиновности и поясняет, что, по его мнению, послужило поводом к возбуждению уголовного дела.
Обновлено в 00:58
Политика
Лавров озвучил условие для проведения встречи «нормандской четверки»
5 июня Лавров заявил о нецелесообразности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.
Обновлено в 04:17
Общество
Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды
Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова признал, что отец может умереть
Бари Алибасов-младший, сын музыкального продюсера, рассказал о риске летального исхода для отца.
Обновлено вчера в 22:37
Авто
В мае российский авторынок занял пятое место в Европе
Российский рынок в мае продолжил падение, однако ему удалось сохранить пятое место в европейском первенстве.
Обновлено в 00:51
Технологии
В Сибири испытали антенны национальной системы наблюдения за Солнцем
Ученые Радиоастрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН на территории Республики Бурятия провели испытания оборудования, которое станет основой многоволнового радиогелиографа на диапазон частот от 3 до 24 ГГц.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 19:29
Космос
Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено вчера в 15:41
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено в 02:59