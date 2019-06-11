Средний размер ипотеки в России в апреле побил рекордРеальное время вчера в 22:45

Банк России в конце мая сообщил, что видит риски образования "кредитной спирали", в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость – фактором дальнейшего роста кредитования.

с чего всё началось

Согласно исследованию, в апреле был достигнут рекордный показатель среднего размера ипотеки в 2,55 млн рублей. Общий объем выданных ипотечных кредитов за апрель вырос на 2,6%. За год рост составил 5,4% — до 108,6 млрд рублей.

Средний размер ипотеки в России в апреле побил рекорд

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