Средний размер ипотеки в России поставил новый рекордКрасная весна 02:48

Банк России в конце мая сообщил, что видит риски образования "кредитной спирали", в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость – фактором дальнейшего роста кредитования.

с чего всё началось

Средний размер ипотеки составил рекордные 2,55 миллиона рублей, 11 июня сообщается в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Согласно исследованию средний размер ипотечного кредита за апрель вырос на 1,3%, тогда как за год рост составил 18%.

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