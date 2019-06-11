Финансы
Средний размер ипотеки в России поставил новый рекордКрасная весна 02:48
Средний размер ипотеки составил рекордные 2,55 миллиона рублей, 11 июня сообщается в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Согласно исследованию средний размер ипотечного кредита за апрель вырос на 1,3%, тогда как за год рост составил 18%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Банк России в конце мая сообщил, что видит риски образования "кредитной спирали", в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость – фактором дальнейшего роста кредитования.РИА Новостивчера в 20:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено вчера в 03:16
Армия и оружие
Новый танковый полк развернут на Смоленщине
По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков
Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Транспорт
Штрафы держат скорость 20 км/ч
Анонсированные властями ужесточения отложены на неопределенный период Комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч: сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
Испания — Швеция 3:0
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол
Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 03:00
Театры
Репетиции театральных спектаклей впервые покажут в столичных парках
Уточняется, что в данном проекте будут участвовать 10 парков Москвы: «Зарядье» и парк Горького, «Музеон» и сад «Эрмитаж», сад имени Баумана и детский парк имени Прямикова, Перовский и Измайловский парки, парк 50-летия Октября и «Сокольники».
Обновлено в 01:18
Экономика
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
Обновлено в 02:15
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Представитель мэрии обратился к инициаторам марша «За свободу Ивана Голунова» с предложением обсудить мероприятие
Азар добавил, что ответа со стороны Горбенко до сих пор не последовало.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Футбол
Мамаев вычислил день своего освобождения
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье
Санврачи забраковали два воронежских пляжа
Санврачи не рекомендуют воронежцам купаться на двух пляжах, находящихся в городской черте.
Обновлено в 03:11
Экономика
В России стали строить меньше жилья
Лидером по объему введенного жилья стало Подмосковье с показателем 2,1 тысячи квадратных метров – это 11% от всего построенного в стране жилья.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Футбол
Капитану сборной Турции в Исландии вместо микрофона поднесли щётку
По данным источника, некий человек вместо микрофона поднёс щётку капитану турецкой сборной Эмре Белезоглу.
Обновлено вчера в 12:30
Баскетбол
ЦСКА стал девятикратным чемпионом Лиги ВТБ
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Наука
Ученые рассказали, как из «совы» превратиться в «жаворонка»
Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.
Обновлено вчера в 11:03
Культура
Участник «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Обновлено в 03:00
Политика
Порошенко отрицает блокаду Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Здоровье
Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит
Врачи опровергли распространенное мнение о том, что косточки, семечки и их шелуха, скапливаясь в придатке слепой кишки, вызывают аппендицит.
Обновлено в 02:42