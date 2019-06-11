Средний размер ипотеки в России достиг рекордных 2,55 млн рублейOnline47.ru вчера в 21:53

Банк России в конце мая сообщил, что видит риски образования "кредитной спирали", в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость – фактором дальнейшего роста кредитования.

с чего всё началось

В апреле средний размер ипотечного кредита, выданного российскими банками, увеличился на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс". При этом, за год средний размер ипотечного кредита вырос на 18%.

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