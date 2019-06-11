Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублейИзвестия вчера в 22:01

Банк России в конце мая сообщил, что видит риски образования "кредитной спирали", в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость – фактором дальнейшего роста кредитования.

с чего всё началось

Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей

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