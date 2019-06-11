Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублейИзвестия вчера в 22:01
Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Банк России в конце мая сообщил, что видит риски образования "кредитной спирали", в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость – фактором дальнейшего роста кредитования.РИА Новостивчера в 20:50
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Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину
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Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
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Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
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Обновлено в 08:16
Политика
Зеленский назначил Бухарева главой Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Украины (СВРУ).
Обновлено в 08:57
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Документалка выйдет в эфир 22 июня. В субботу, 22 июня, Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 06:07
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Дюрант высказался о победе «Голден Стэйт» в пятом матче финала НБА
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал победу своей команды над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 06:02
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Общество
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С 12 июня текущего года в Российской Федерации изменится порядок выезда детей за границу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Тонны асфальта рухнули вниз: обрушение дороги в Китае попало на видео
На кадрах видно, как буквально за несколько секунд от проезжей части не остается и следа, а тонны асфальта, песка и земли летят вниз на строительную площадку.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Москве задержан подозреваемый в погроме в редакции «Сноба»
Подозреваемый в погроме в редакции издания «Сноб» задержан.
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Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы
Обновлено в 08:42
Транспорт
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Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
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Обновлено в 05:31
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Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова
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На танкере в порту Махачкалы произошел взрыв, есть погибшие
В Махачкалинском порту у четвертого причала на одном из танкеров в машинном отделении произошел взрыв газовоздушной смеси в момент перекачки нефтепродуктов.
Обновлено в 02:06
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35
Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
В Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия»
Малый ракетный корабль проекта 21631 "Ингушетия" во вторник спустили на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
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Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
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Обновлено вчера в 11:44
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55