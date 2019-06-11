Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублейИзвестия вчера в 22:01

По данным ЦБ, объем портфеля ипотечных жилищных кредитов в России по итогам первого квартала 2019 года достиг 6,9 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 4,8%.

с чего всё началось

Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей

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