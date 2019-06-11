Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублейИзвестия вчера в 22:01
Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
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с чего всё началось
По данным ЦБ, объем портфеля ипотечных жилищных кредитов в России по итогам первого квартала 2019 года достиг 6,9 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 4,8%.РИА Новостивчера в 20:50
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Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
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Политика
Убитый сводный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ — WSJ
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Обновлено вчера в 20:03
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Общество
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Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
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Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
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Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек
По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.
Обновлено вчера в 02:55
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Политика
WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа
Министерство юстиции США направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 22:25
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Более 2000 жителей края пожаловались на клещей за неделю
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В Хабаровске возбудили дело после голодовки бесквартирных детей-сирот
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено вчера в 03:00
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
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Обновлено вчера в 21:59
Культура
Лауреатами Госпремии 2018 года стали 11 человек
Объявлены лауреаты Государственной премии РФ 2018 года «за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности», сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье
В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
В Минобороны РФ сообщили о закупке почти ста вертолетов Ми-28НМ
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что военное ведомство отказалось от закупки вертолетов из-за высокой цены 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" закупит Минобороны РФ до 2027 года, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Годовалая девочка выпала из окна 6 этажа в Новосибирске
Ребенок, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно взобрался на стул, залез на подоконник и выпал в распахнутое окно 10 июня в семье, проживающей на улице Петухова (Кировский район) в Новосибирске произошла трагедия: из окна шестого этажа выпала годовалая девочка.
Обновлено в 00:21
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Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям»
В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).
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Происшествия
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В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Обновлено вчера в 17:00