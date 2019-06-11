Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублейИзвестия 22:01
Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 23:09, Ашберн
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Житель якутского села открыл стрельбу, погибли два человека
Ранее сообщалось, что на этой неделе в ходе конфликта с соседями по даче 60-летний житель Нерюнгринского района совершил убийство трех человек и ранил еще одного.
Обновлено в 22:43
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера осудили на 11 лет
Обновлено в 06:42
Политика
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.
Обновлено в 16:39
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
По данным исследования, для 9% опрошенных символом России является богатая природа, в то время как любовь к Родине является главной ассоциацией со своей страной у 6% граждан, а 5% видят символом силу, мощь и величие нашей страны.
Обновлено в 20:10
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено в 04:55
Футбол
Классон получил травму колена, он мог повредить крестообразные связки
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, возможно, получил повреждение крестообразной связки колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Испанией (0:3), сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес
Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что в настоящее время его отцу ничего не угрожает, но существует опасность летального исхода.
Обновлено в 19:46
Происшествия
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Авто
АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA
Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.
Обновлено в 00:40
Авто
Дорожные камеры научатся штрафовать слишком громкие автомобили
Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено в 08:45
Музыка
Участник групп Angra и Shaman умер от сердечного приступа
Умер бразильский музыкант и участник групп Viper, Angra и Shaman Андре Матос. Информация появилась на его официальной странице в Facebook.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Даже с системой 1-300 сахалинцы пытаются подзаработать на талонах в стоматологию
Особо предприимчивые сахалинцы уже пытаются подзаработать на взятии талончиков к стоматологу через систему 1-300.
Обновлено в 22:54
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 21:18
Политика
Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия
По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Транспорт
Депутаты посоветовали правительству сохранить нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч
В апреле 2019 года ГИБДД предложила ввести штраф 1,5 тысячи рублей за превышение скорости на 10–20 км/ч, 3 тысячи рублей — за превышение на 20–40 км/ч.
Обновлено в 22:55
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая
На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США
Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) сообщила, что хакеры получили доступ к фотографиям путешественников и номерных знаков автомобилей в результате взлома, передает CNN.
Обновлено в 21:59
Футбол
Винисиус при выборе между Роналду и Месси назвал другого футболиста
В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за первую команду мадридцев 31 матч. На счету футболиста 3 забитых мяча и 12 результативных передач.
Обновлено в 15:47
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Политика
Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил граждан РФ с Днем России, отмечаемым 12 июня.
Обновлено в 17:36