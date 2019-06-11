Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублейИзвестия вчера в 22:01
Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
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с чего всё началось
По данным ЦБ, объем портфеля ипотечных жилищных кредитов в России по итогам первого квартала 2019 года достиг 6,9 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 4,8%.РИА Новостивчера в 20:50
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Культура
Ургант затронет в выпуске своего шоу дело Ивана Голунова
Телеведущий Иван Ургант выразил слова поддержки журналисту Ивану Голунову, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, а также объяснил, почему в шоу «Вечерний Ургант» пока не затрагивалась эта тема.
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35
Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Со среды вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России.
Обновлено вчера в 23:32
Баскетбол
Неизвестный обворовал раздевалку «Химок» во время матча с ЦСКА
Химки стали жертвами вора во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА (62:80).
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено вчера в 21:18
Культура
Картину да Винчи «Спаситель мира» держит на яхте саудовский принц
Картина «Спаситель мира», написанная Леонардо да Винчи, находится на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает Artnet.
Обновлено вчера в 21:06
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
Россияне дадут имя звезде в созвездии Большой Медведицы
Обновлено вчера в 00:29
Футбол
Сборная Сербии нанесла крупное поражение команде Литвы
Состоялись два матча отборочного турнира в группе В. Сборная Сербии с результатом 4:1 разгромила команду Литвы.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Бывшего главу Коми Гайзера осудили на 11 лет колонии строгого режима
Прокурор запросил для Гайзера 21 год колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 06:32
Политика
Аудиторы Счетной палаты не поддержали Давыденко
Кто-то поддержал своего руководителя, а часть обвинила её в преследовании личных интересов.
Обновлено вчера в 08:31
Авто
Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus
Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Страдающий от алкоголизма отец Риты Дакоты пошел на поправку
Отец Риты Дакоты много лет страдает от алкоголизма и живет один в Беларуси.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 11:21
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы
В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 20:02
Экономика
Стали известны регионы России с самым высоким ростом зарплат
Реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит порядка 3%. Такой показатель сохранится и в первой половине следующего года, считают эксперты Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы
Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено 09 июня в 16:25
Происшествия
Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп выразил сожаления по случаю крушения вертолета на Манхеттене, в ходе которого погиб один человек.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено вчера в 03:42
Экономика
ИНТЕРВЬЮ - РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
РЖД активно занимаются продвижением российских железнодорожных технологий на зарубежные рынки и планируют увеличивать выручку от такой деятельности, работая по ряду направлений, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Аэровокзал Южно-Сахалинска начал дорожать
АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", выступающее заказчиком возведения нового пассажирского терминала в областном центре, объявило тендер на проведение корректировки проектной документации объекта.
Обновлено вчера в 21:50
Футбол
Самба Соу может перейти из «Динамо» в «Ланс»
Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может вернуться во Францию.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана
Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 15:43
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил счет в финальной серии НБА
Матч, прошедший на стадионе «Скотиабанк-Арена», завершился победой гостей со счетом 106:105.
Обновлено вчера в 23:38