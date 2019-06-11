Финансы

Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублейИзвестия 22:01

Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн руб - исследование

ПРАЙМ20:35

Средняя сумма ипотечного кредита в РФ в апреле достигла рекорда

Полит.ру21:54

Средний размер ипотеки в России достиг рекордных 2,55 млн рублей

Online47.ru21:53

Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн руб

РБК21:05

Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей

Известия22:01

Ипотека в России рекордно подорожала

Deita.ru21:44
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Политика

Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия Медведева

Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".
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Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона

Обновлено в 22:08
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Совместные учения танкистов ВВО и Лаоса впервые пройдут в этом году

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) примут участие в совместных российско-лаосских учениях танковых подразделений, которое впервые пройдет в этом году в Лаосе, сообщает пресс-служба округа во вторник.
Обновлено в 21:17
Происшествия

Мотоциклист погиб в аварии с внедорожником в Чите

Обновлено в 20:28
Происшествия

Финские пограничники приняли российское судно за трехголового монстра

Судно с экипажем из семи человек, которое береговая охрана назвала "трехголовым монстром", направляется через территориальные воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Осло.
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов после выхода из комы не сможет питаться самостоятельно

Бари Алибасов после выхода из медикаментозной комы может потерять способность питаться самостоятельно.
Обновлено в 09:07
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Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера

Обновлено в 01:34
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер

Обновлено в 21:44
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

Хуситы с дронов атаковали авиабазу в Саудовской Аравии

Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об обстреле саудовской военной авиабазы имени короля Халеда близ йеменской границы, об этом сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира».
Обновлено в 19:49
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Футбол

Салах поймал гигантскую рыбу в отпуске. Фото

На снимке 26-летний египтянин держит одной рукой гигантскую рыбу.
Обновлено в 17:03
Происшествия

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Политика

Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США

Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово

Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
Обновлено в 14:10
Экономика

Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных

В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Общество

Хабаровский край обеспечит кирпичом весь Дальний Восток

Новый сушильный цех ввели в эксплуатацию на хабаровском заводе строительной керамики.
Обновлено в 21:20
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Экономика

Опубликован рейтинг регионов по темпам роста зарплат

Специалисты Финансового университета при правительстве РФ составили макроэкономический прогноз на ближайшие годы, назвав регионы, которые будут отличаться самым активным экономическим ростом и увеличением зарплат.
Обновлено в 22:27
Здоровье

Детско-взрослую поликлинику в Беговом районе планируют открыть осенью

Площадь новой шестиэтажной поликлиники, которая появится в Беговом районе, — около 9 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Экономика

Китай снизил товарооборот с США на 14,5%

Товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года уменьшился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $209,7 млрд, следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
Общество

В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.
Обновлено в 04:25
Политика

Ипотека для сахалинских семей станет доступнее

Семьи, воспользовавшиеся правом на погашение ипотеки в размере 500 тыс. рублей при рождении первого ребенка, получают право и на погашение ипотечного кредита за счет регионального бюджета при рождении второго ребенка.
Обновлено в 19:01
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Отмечается, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит правительству и Минприроды рассчитывать допустимое число животных, исходя из метража.
Обновлено в 03:42
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