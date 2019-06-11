Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублейИзвестия 22:01
Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
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Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
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Политика
РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово
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Новый сушильный цех ввели в эксплуатацию на хабаровском заводе строительной керамики.
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Специалисты Финансового университета при правительстве РФ составили макроэкономический прогноз на ближайшие годы, назвав регионы, которые будут отличаться самым активным экономическим ростом и увеличением зарплат.
Обновлено в 22:27
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Детско-взрослую поликлинику в Беговом районе планируют открыть осенью
Площадь новой шестиэтажной поликлиники, которая появится в Беговом районе, — около 9 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 03:36
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Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
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Отмечается, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит правительству и Минприроды рассчитывать допустимое число животных, исходя из метража.
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